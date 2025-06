Murió querido torero improvisado que sufrió el levantín más alto en la historia de Zapote

José Alberto Román, famoso torero improvisado costarricense, más conocido como Pity, falleció este 4 de junio a los 62 años. Su deceso fue comunicado por el perfil de Facebook de las Fiestas de Zapote.

Álvaro Zamora, animador de las corridas de Zapote desde 1999 y dueño de un archivo personal con estadísticas de los improvisados, conversó con La Nación sobre Román.

Zamora comentó que Pity hizo de las suyas en el redondel josefino desde 1981 y que ahí sufrió 78 levantines fuertes, incluido uno que, según datos del comentarista taurino, fue el más alto en la historia de Zapote.

Este sucedió el 25 de diciembre de 2008 con el toro El Cangreja, de la ganadería 3X. Según Álvaro, el toro levantó a Pity a casi tres metros y medio desde el suelo. El incidente se dio por la costumbre del improvisado de sentarse en la puerta cuando daban salida a un toro.

Su último levantín lo sufrió en 2019, cuando ya tenía 56 años. Además de esto, el comentarista también atestiguó dos atropellos de caballos a Román.

“Él me decía, y era en serio, que quería morirse en el redondel. Ya al final él no estaba en capacidad de meterse, pero como era pequeño y escurridizo iba y se metía. Yo le decía que no fuera, y lo enredaba dándole fresco y comida para que se quedara conmigo”, rememoró el animador.

Pity era también un personaje muy conocido de las calles de San José, debido a que se desempeñó como cuidacarros durante mucho tiempo. En 2020 su situación de salud se complicó y estuvo hospitalizado en el San Juan de Dios.

Sus últimos años los pasó en un centro de cuido para adultos mayores en Guadalupe, de acuerdo con Álvaro Zamora.