Mongo Mongo, entre lágrimas, cuenta lo que vivió tras cirugía de emergencia

Durante la década de los años 80, el personaje Mongo Mongo se hizo famoso en la televisión costarricense por su traje y su talento al patinar.

El popular Mongo Mongo, ese gorila con patines que conquistó a muchos con sus ocurrencias en la televisión costarricense, reapareció en la pantalla de Teletica embargado por las lágrimas al narrar que volvió a vivir su más grande pasión tras un diagnóstico médico poco favorable.

Según contó en el programa De boca en boca, de Canal 7, José Manuel Masís, el hombre detrás de la máscara de Mongo, sufrió una afectación en una de sus rodillas que incluso requirió una cirugía de emergencia.

A Masís le habían dicho que no podía volver a patinar o que, al menos, debía esperar mínimo un año para regresar a la pista. Esta situación provocó mucho dolor en el experimentado patinador, ya que esta actividad es parte fundamental de su vida.

José Manuel Masís, el hombre detrás de Mongo Mongo, sufrió una afectación en una de sus rodillas. Fue operado de emergencia y estuvo a punto de no volver a patinar. (Archivo)

Sin embargo, la recuperación ha sido muy positiva y, con el permiso médico, volvió a ponerse los patines y hacer lo que mejor sabe; eso sí, bajo los cuidados de varios amigos que lo acompañaron, lo tomaron por sus brazos y lo hicieron revivir sus buenos tiempos.

Las cámaras de De boca en boca registraron el emocionante momento, en el que Mongo Mongo, todo un veterano del patinaje, demuestra que el talento que lo hizo famoso en el programa Fantástico sigue intacto.