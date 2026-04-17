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Mongo Mongo, entre lágrimas, cuenta lo que vivió tras cirugía de emergencia

El famoso personaje conquistó al público tico con su traje de gorila y sus patines. Luego de la operación, estuvo a punto de alejarse de su gran pasión

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Por Jessica Rojas Ch.
José Manuel Masís, quien dio vida a Mongo Mongo, personaje del programa Fantástico de Teletica.
Durante la década de los años 80, el personaje Mongo Mongo se hizo famoso en la televisión costarricense por su traje y su talento al patinar. (Archivo)







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Mongo MongoJosé Manuel Masís
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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