-Es que creo que hubo una confusión sin ninguna mala intención. Yo tengo un amigo que me llamó para pedir por mí en una cadena de oración y cuando me preguntó que cómo estaba yo le dije que un toquecito malito y creo que lo mal interpretó. Pero no, yo aclaré que gracias a Dios no estoy grave. Sí estoy sufriendo los embates de este virus pero cada día que pasa me siento mejor.