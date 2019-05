“Mi abuelo y mi bisabuelo tenían una fábrica textil. Siempre me gustaron la ropa y el mobiliario... Cuando estudiaba hice algunos desfiles con amigos con los tejidos que sobraban de la fábrica. Al principio, no sabía si quería dedicarme a la moda o al vestuario para cine. Colaboré en algunas películas y conocí a Karl a través de amigos de mis padres. No me daba completamente cuenta de quién era”, añadió en la misma entrevista con Vogue.