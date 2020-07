“La he tenido dura al igual que todo el comercio. El comercio es de los segmentos más afectados. En marzo cerré la tienda de Multiplaza luego de que ellos me lo plantearon; en Lincoln Plaza sí tengo la tienda, ellos trabajan diferente. Me han dado apoyo. Yo había abierto Joy by Amanda (https://www.facebook.com/JoybyAmanda/). Ese proyecto ha pegado. Si hay algo que me enseñó la pandemia es que estamos en casa haciendo lo que antes no. Te planteas el mundo diferente”, explicó.