“Nunca dejen de soñar. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”, escribió Valentina –quien se autopercibió como mujer a los 8 años de edad– mientras reposaba en el backstage previo a las fotos de la campaña Pink. Su mensaje se debió a la alegría que le provocó ser la primera mujer transexual en unirse al universo de Victoria’s Secret, un hecho inédito que la firma aún no comunica oficialmente.