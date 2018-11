Dejando los temores a un lado, llegué a New York un día antes del gran show. Me recibieron en el legendario hotel Plaza, donde convocaron a bloggers, influencers y a mí para recibir un chineo. Ese día los ángeles éramos nosotras. Me hicieron unas ondas espectaculares en mi cabello y pedí que me echaran bastante laca porque ese peinado me tenía que durar, sí o sí, hasta el día del show. Como dicen en mi familia: “elegante o morir”.