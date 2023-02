Linda Liz Díaz presentó en el Nueva York Fashion Week colección inspirada en Nicole, su hermana

Como un sueño hecho realidad, así describe la diseñadora costarricense Linda Liz Díaz el haber presentado su colección 3:33 en una pasarela para talento emergente realizada en el marco del Nueva York Fashion Week (NYFW), una de las semanas de la moda más importantes del mundo.

Díaz, quien se ha hecho su propio nombre aún cuando es hija de la mediática expresentadora y exmodelo Lynda Díaz, conversó con La Nación poco después de haber presentado su propuesta inclusiva y sostenible en la importante pasarela, el anterior 12 de febrero.

Para Linda Liz, estar en el New York Fashion Week fue un sueño realizado. Próximamente se presentará en la semana de la moda de Guatemala. Foto: Linda Liz Díaz para LN

Linda Liz es la hermana mayor de Nicole Díaz, joven que a través de su Instagram ha visibilizado su lucha contra las duras secuelas que le dejó una sobreirradiación cuando le trataron un cáncer cervical, covirtiéndose en un símbolo de resiliencia e inspiración para muchas mujeres. Debido a lo que ha vivido, a Nicole le realizaron el procedimiento de ostomía (orificio creado entre los intestinos y la pared abdominal), por ello la diseñadora ideó crear piezas a la moda y del gusto de su hermana para que las usara con comodidad, resaltando toda su belleza física y estilo propio.

Así inició este proyecto que nació en el corazón de Linda Liz inspirada en su hermana, sin embargo, la colección presentada en NYFW fue dedicada a todas esas mujeres y hermanas de vida de Nicole que tienen cuerpos y gustos diferentes. Para todas las guerreras que, de una u otra manera, enfrentan batallas.

“Nicole siempre será el corazón de 33:3 (...) también diseño para todas mis amigas, puedo decir con cuál pieza te veo. Ahora he diseñado pensando en otras hermanas de vida. A chicas que admiro y amo. Me dediqué a diseñarles y crear estilos que las beneficien a ellas. La colección es inclusiva para personas ostomizadas, pero son piezas que puede usar cualquier chica”.

La musa de Linda Liz es su hermana Nicole, quien se ha convertido en un símbolo de resiliencia e inspiración. Foto: Linda Liz Díaz para LN

Sobre su participación en la pasarela, en la que se mostraron ocho atuendos, Linda Liz comentó: “Me siento sumamente bendecida, ha sido un sueño que requirió de mucho trabajo. Esto me hizo parar y darme cuenta de lo que he estado haciendo. Todo pasó tan rápido pero al al mismo tiempo lo saboreé mucho. Sentí un gran respaldo del equipo, contar con ellos no tiene precio. Me sentí bendecida, orgullosísima de todo lo hecho para llegar ahí. Es definitivamente un sueño realizado”, comentó Díaz, de 30 años.

Un abrazo de hermanas Copiado!

Hasta la semana de la moda de Nueva York Linda Liz llegó de la mano de Eccentric Effects, compañía sostenible de ropa en la que es la directora creativa y en la que se fabrican las piezas de 3:33.

“Queríamos lanzar la colección de la forma adecuada y en la plataforma y público correctos. Estamos cerca de la meta de comercializarlo y que 3:33 sea una marca global”, comentó Díaz, quien resalta que en la compañía están desarrollando mezclilla sostenible para diferentes marcas privadas en Estados Unidos.

La colección de la marca 3:33 de Linda Liz Díaz está pensada para todo tipo de mujeres. La propuesta permite que quien use las piezas se sienta cómoda y casual. Foto: Linda Liz Díaz para LN

Las piezas que integran la colección de 3:33 fueron creadas con insumos sostenibles. La propuesta incluye piezas de athleisure (unión de lo que se considera deportivo y casual) y trajes de baño.

“La colección mantiene la esencia de mi corazón, mi visión. Muchas cosas que ya habíamos estado trabajando, pero esta vez perfeccionamos todo. Los detalles se elevaron mucho. Estamos hablando de otro nivel y calidad (comparados a los inicios de la marca)”.

Linda Liz recalca que su marca es de moda, no médica, pero siempre inclusiva. Por ello implementó varios accesorios para las ostomías, pequeños cambios que quieren elevar la propuesta.

“Queremos una marca más comercial, que llegue a más gente. Esto permite que los precios sean más accesibles, esa es otra de las metas, así como poder crear inclusivamente pero siendo refrescantes. Es una visión muy única. Queremos que las mujeres que la utilicen transmitan su esencia. Transmitir esa sororidad y el sentimiento de apoyo entre nosotras. Esa fortaleza de las mujeres y lo que estamos haciendo. 33:3 es un abrazo de hermanas”.

Sobre las piezas, Linda Liz resalta que la premisa es su versatilidad y que funcionen como prendas multiuso, pues son reversibles. Así cada mujer puede identificarse e impregnarle su esencia.

“Un cambio grande que hicimos es que las telas son de poliéster reciclado. Seguimos con la doble sublimación que elimina el exceso de tintas y químicos. Tenemos fibras, siento que lo más especial de 33:3 es la forma en que los diseños se transforman contigo. Podés usarlas para hacer ejercicio, ir a una reunión, recoger a tus hijos o a tomarte un trago. Tiene flexibilidad de acompañarte a donde vayas”.

En el 2021, Linda Liz había exhibido su colección en el Costa Rica Fashion Week, cuando recién iniciaba.

“Estos han sido años intensos de trabajar en el producto, en la marca, de encontrar maquilas que respalden nuestra filosofía sostenible”, comentó.

El lanzamiento de esta marca al público será el 30 de marzo y las piezas estarán disponibles en 33lindaliz.com.