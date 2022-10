Diseños de un costarricense destacan en la nueva colección de Zara

Cuando Jorge Espinoza abrió su correo electrónico y vio que tenía una mensaje de la afamada marca española Zara, tuvo que leerlo varias veces para convencerse de que era real.

El diseñador gráfico no recuerda si fue a finales del 2021 o principios del 2022 que recibió aquel mensaje, lo que sí sabía era que él nunca había buscado trabajar con la popular marca, que principalmente comercializa ropa. No porque no quisiera, sino porque nunca había trabajado con una empresa tan grande y conocida a nivel internacional.

En el correo, la empresa española le preguntaba que si quería colaborar con ellos y diseñar una serie de ilustraciones para, posteriormente, plasmarlas en una de sus colecciones.

La colección estará disponible en los próximos días en Zara. (Cortesía Jorge Espinoza)

“Básicamente vieron mi trabajo, lo que hacía en mi perfil de Instagram, lo que había en mi página web y pues me contactaron para ver si quería sacar una colección con ellos, específicamente, una colección de ropa. Me dijeron que les gustaba mucho mi trabajo. Entonces me pusieron en contacto con el departamento de diseño y estuvimos conversando un poco al respecto de la colección, hasta que se logró concretar”, afirma Espinoza.

La colección, que saldrá en los próximos días, está inspirada en el baloncesto, pues el diseñador trabaja desde hace más de un año en un proyecto llamado ‘Debut’, con el que ha desarrollado todo un concepto sobre el abordaje de este deporte “de una forma absurda” y que le han permitido posicionar su propio sello personal.

En total, son cinco diseños, que según explica Espinoza, de 32 años, estarán plasmándose en abrigos, pantalones y jackets en la colección Zara X Debut.

“Para mí esto es algo impensable, todavía es un sueño desde el punto de vista del diseño, porque cuando uno estudia esto es bastante complicado: en el gremio hay mucha competencia y hay que estar constantemente alimentándose de lo nuevo. Yo nunca me imaginé llegar a tener una colaboración con una marca tan gigante. ‘Debut’ me ha dado muchas oportunidades, pero no a este nivel, esta es la primera vez y, por eso, cuando surgió no me lo creía.

“Le puedo decir que este es el resultado de mucho esfuerzo y, hasta ahorita que sucede, me doy cuenta de lo mucho que he invertido en mi marca y sin ninguna intención, porque yo no buscaba este tipo de oportunidades, sin embargo, surgieron; y eso me hace pensar que he venido haciendo un buen trabajo y me impulsa a seguir”, asegura.

Espinoza, quien trabaja como diseñador gráfico desde hace 10 años, no descarta volver a colaborar con la marca en el futuro.