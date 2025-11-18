‘Moana’: Disney revela las primeras imágenes de su versión en ‘live action’

La actriz Catherine Laga’aia dará vida a Moana en el 'live action' de la película de Disney.

Disney zarpa nuevamente hacia el corazón del océano con el primer adelanto del live action de Moana, una de las producciones más esperadas del verano del 2026.

La compañía presentó este lunes el tráiler oficial, que invita a sumergirse en una travesía visual deslumbrante y en una reinterpretación que promete rendir tributo —y al mismo tiempo renovar— la magia de la cinta animada original.

La protagonista, Catherine Laga’aia, encarna el espíritu indomable de Moana, navegando entre paisajes tropicales que parecen pintados por los dioses de la Polinesia.

En el avance, su voz vuelve a hacer eco del tema How Far I’ll Go , ahora con una fuerza íntima y renovada que enciende nuevamente la llama de la aventura.

Entre reflejos de sol sobre el mar y olas que golpean con furia, asoma —aunque de espaldas— la figura imponente de Dwayne Johnson, quien regresa al papel de Maui, el semidiós cambiante y carismático.

En apenas unos segundos, el tráiler deja entrever algunas de sus míticas transformaciones animales, presagio del espectáculo visual que se avecina.

También hacen su aparición los Kakamora, esos diminutos pero feroces piratas isleños que vuelven a desplegar su caos tropical.

Una sorpresa que roba sonrisas es el regreso del torpe pero entrañable Heihei, el gallo que se convirtió en símbolo del humor absurdo de la primera entrega.

Fiel a su naturaleza, volverá a acompañar a Moana y Maui en este viaje de descubrimiento, como una brújula despistada pero constante en medio del vasto océano.

Heihei, el gallo que se convirtió en símbolo del humor absurdo, estará en el 'live action' de Moana. (Disney)

Disney confirmó que la cinta se estrenará en julio de 2026, con su lanzamiento en Estados Unidos previsto para el 10 de ese mes, mientras las fechas para Latinoamérica aún están por anunciarse.

En redes sociales, la emoción de los fanáticos ya navega viento en popa: compartieron fragmentos del tráiler, teorías y recuerdos de la Moana original del 2016, una película que conquistó al público mundial y recaudó más de $643 millones en taquilla.

Actualmente, Moana cuenta con dos películas animadas disponibles en Disney+, donde el espíritu aventurero de la joven navegante sigue inspirando a nuevas generaciones a desafiar las mareas y seguir la voz del corazón.

Vea el tráiler de la película en español y en inglés: