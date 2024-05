¿Cuándo se estrena ‘Moana 2′? Disney anuncia fecha de lanzamiento y publica nuevo tráiler

Moana 2 está cerca de llegar a los cines, complaciendo las expectativas creadas desde que vimos por primera vez a la joven navegante de la Polinesia en la gran pantalla en el 2016. Además de presentar el nuevo tráiler, Disney anunció que la película se estrenará en Estados Unidos el 27 de noviembre

En Costa Rica estará disponible en las salas de cine a partir del 28 de noviembre.

Tráiler oficial de 'Moana 2'

En el adelanto, se observa a Moana con más edad y a su isla siendo azotada por truenos. La protagonista emprenderá una aventura para reconectar a su pueblo “a través de todo el océano”, acompañada nuevamente por Maui, el semidiós. Además, se confirma la continuidad de Dwayne Johnson como actor de voces en la cinta.

La primera película de Moana fue un éxito en taquilla, con una recaudación de aproximadamente $644 millones en todo el mundo, dos nominaciones al Óscar y un Grammy en la categoría mejor canción para medios visuales por How Far I’ll Go.

También fue elogiada por lograr una representación más respetuosa de una población y cultura no blanca, en lo cual han tropezado muchas productoras, incluida Disney.

En abril del 2023, La Roca hizo público el desarrollo de una adaptación de esta película al formato live action, en la que él interpretará a Maui.

“Esta oportunidad única en la vida de reunirme con Maui, inspirada por el maná y el espíritu de mi difunto abuelo, el gran jefe Peter Maivia, es muy profundo para mí”, dijo el actor por medio de un comunicado publicado por Disney.