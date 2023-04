‘Moana’: Disney prepara una versión de la película en acción real

La exitosa película animada de Disney Moana pasará del mundo animado a las versiones en acción real.

El encargado de hacer el anunció este lunes 3 de abril fue Dwayne Johnson, quien además figura como uno de los productores del largometraje de la compañía del ratón.

“Me siento profundamente honrado de llevar la hermosa historia de Moana a la pantalla grande de acción. Esta historia forma parte de mi cultura y muestra la gracia y la fuerza guerrera de nuestro pueblo. Llevo esta cultura con orgullo en mi piel y en mi alma. Quiero agradecer a mis socios en Disney por su fuerte compromiso con este esfuerzo especial, porque no hay mejor mundo para honrar la historia de nuestra gente, nuestra pasión y nuestro propósito que a través del ámbito de la música y la danza, que es en el centro de lo que somos como pueblo polinesio”, detalló La Roca.

'Moana' es una cinta animada de Disney que se estrenó en el 2016. (Disney)

En la versión animada, Johnson interpreta a Maui, un fastidioso semidiós exiliado que se embarca con Moana en su aventura por el mar. Es un viaje en el que la joven busca su lugar en el mundo y se autodescubre, mientras reflexiona sobre la vida de sus antepasados.

Para Johnson, esta es una oportunidad para celebrar la vida, las comunidades y las tradiciones de las islas del Pacífico, de donde es originaria su familia.

“Esta oportunidad única en la vida de reunirme con Maui, inspirada por el maná y el espíritu de mi difunto abuelo, el gran jefe Peter Maivia, es muy profundo para mí”, dijo el actor por medio de un comunicado publicado por Disney.

Además, Auli’i Cravalho, quien interpretó a Moana en la cinta animada, forma parte de los productores ejecutivos del largometraje en acción real.

De esta forma, la película se une a la lista de producciones que Disney está trabajado en acción real de clásicos animados, como La Sirenita, que está prevista para estrenarse en mayo.

Tras su estreno, en el 2016, Moana obtuvo una recaudación de aproximadamente $644 millones en todo el mundo. Además, dos nominaciones al Óscar; mientras que Lin-Manuel Miranda ganó un Grammy en la categoría Mejor canción para medios visuales por How Far I’ll Go.