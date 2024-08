¿Cuándo se estrena ‘Moana 2′?

Moana está navegando hacia una nueva aventura que llegará este 2024 a las principales salas de cine de Costa Rica y el mundo.

De acuerdo con Walt Disney Animation Studios, la segunda parte de la historia de la intrépida adolescente se estrenará el 28 de noviembre.

Moana y Maui se embarcarán en una misión, tres años después de su última aventura juntos.

La historia se desarrolla luego de que Moana recibe una llamada inesperada de los ancestros, la cual la lleva a emprender un viaje hacia los lejanos mares de Oceanía y adentrarse en aguas peligrosas y olvidadas, para una aventura única.

Esta misión la llevará a reunirse con Maui, junto a una tripulación fuera de lo común.

Moana 2 es dirigida por Dave Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. Mientras que el reparto está encabezado por Auli’i Cravalho, como Moana; y Dwayne Johnson, como Maui.

Según había informado Variety, originalmente esta producción fue planeada como una serie de televisión, pero al final la compañía optó por la producción de una segunda película.

“Moana sigue siendo una franquicia increíblemente popular, y no podemos esperar a ofrecerles más de Moana y Maui en noviembre”, dijo Bob Iger, CEO de Disney, a inicios del 2024, cuando anunció que estaba en marcha la secuela de la exitosa película animada.

Tras su estreno, en el 2016, Moana obtuvo una recaudación de aproximadamente $644 millones en todo el mundo. Además, obtuvo dos nominaciones al Óscar; mientras que Lin-Manuel Miranda ganó un Grammy en la categoría Mejor canción para medios visuales por How Far I’ll Go.