Misteriosa muerte de niña de 12 años tras pijamada genera investigación por posible homicidio

Una menor de 12 años murió tras caer por una ventana en una pijamada en Massachusetts. La policía investiga si hubo una pelea previa.

Una pijamada terminó en tragedia en Southbridge, Massachusetts, cuando una niña de 12 años cayó desde un tercer piso y murió. Las autoridades manejan la hipótesis de que no se trató de un accidente.

Arya LeBeau, de 12 años, falleció el 24 de mayo luego de caer por una ventana durante una pijamada en un apartamento donde, según versiones preliminares, no había adultos presentes.

La menor había sido dejada por su madre, Charlene Cabrera, en casa de una amiga. Según lo acordado, la actividad estaría bajo la supervisión de adultos, pero en la madrugada la madre recibió una llamada en la que le informaron que su hija había sufrido un accidente.

La policía de Southbridge reportó que Arya fue hallada con heridas graves tras precipitarse desde el tercer piso. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad del impacto.

Desde entonces, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Worcester lidera una investigación que aún no ha concluido.

Posible pelea antes de la caída

Medios locales informaron que en el lugar del hecho no había adultos al momento del incidente. Las investigaciones apuntan a que la pijamada se realizó sin permiso.

Una de las menores que estaba presente relató que la caída de Arya pudo haberse originado tras una discusión por un trozo de pizza. Esta pelea habría escalado y culminado en una agresión física.

Los familiares aseguran que durante el altercado, Arya recibió una patada que la hizo retroceder. Al chocar contra una pared donde había una ventana abierta, la niña cayó.

Las autoridades continúan recopilando peritajes y testimonios de las menores presentes. Por el momento, no se ha confirmado ninguna de las hipótesis, mientras el caso permanece bajo análisis.

