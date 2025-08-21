Viva

Misteriosa muerte de niña de 12 años tras pijamada genera investigación por posible homicidio

Las autoridades manejan múltiples versiones sobre la caída de Arya LeBeau, quien murió tras asistir a una pijamada sin supervisión adulta

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Una menor de 12 años murió tras caer por una ventana en una pijamada en Massachusetts. La policía investiga si hubo una pelea previa.
Una menor de 12 años murió tras caer por una ventana en una pijamada en Massachusetts. La policía investiga si hubo una pelea previa. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.