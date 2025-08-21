Ni el hijo de ‘El Chapo’ ni Maduro: este es el capo por quien Estados Unidos ofrece $10 millones

Juan José Farías Álvarez lidera un cartel vinculado al tráfico de drogas y fue declarado terrorista en febrero de 2025.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) anunció una recompensa de $10.000.000 por información que permita capturar a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo.

Farías Álvarez encabeza la lista de los criminales mexicanos más buscados por las autoridades estadounidenses.

LEA MÁS: Estados Unidos ofrece $500.000 por Diablo

El ICE lo acusa de ser una figura clave dentro de Cárteles Unidos, organización que el Departamento de Estado (DOS) designó como grupo terrorista el 20 de febrero del 2025.

Según el DOS, Cárteles Unidos mantiene alianzas con otras estructuras criminales para adquirir, fabricar y distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, sustancias que amenazan directamente la salud y seguridad de la población estadounidense.

El Departamento de Estado instó a toda persona que tenga información útil sobre el paradero de El Abuelo a escribir al correo AbueloTips@hsi.dhs.gov. Las personas que se encuentren fuera del territorio estadounidense pueden contactar también a la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano.

ICE también busca a Maduro y a ‘El Chapito’

Esta recompensa se suma a otras ofrecidas recientemente por ICE. En días anteriores, la agencia confirmó que mantiene abierta la búsqueda de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín Chapo Guzmán Loera.

En el caso de Maduro, Estados Unidos ofrece $50.000.000, mientras que por Guzmán Salazar, conocido como El Chapito, la recompensa también asciende a $10.000.000.

Las autoridades estadounidenses argumentan que tanto Maduro como el hijo de El Chapo representan una amenaza significativa para la seguridad del país.

LEA MÁS: ¿Por qué el Diablo se convirtió en un objetivo de la DEA?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.