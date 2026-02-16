Miss Universo Fátima Bosch se descompensa en pleno desfile; vea el impactante momento

El momento en que Miss Universo, Fátima Bosch, se descompensa en un desfile en Ecuador.

La Miss Universo, Fátima Bosch, se descompensó en pleno desfile en Ecuador. El incidente se registró este domingo, cuando la mexicana viajó como invitada especial a la tradicional Fiesta de la Fruta y de las Flores, en la ciudad de Ambato.

Sin embargo, el evento se tornó preocupante cuando la modelo se desplomó durante el festejo, causando alarma entre los asistentes.

En un video difundido en redes sociales se observa a Bosch sobre un carro alegórico, saludando al público con una sonrisa, hasta que comienza a mostrar dificultades para mantenerse en pie.

En las imágenes también se aprecia el momento exacto en que la reina de belleza se sujeta de una baranda para no caer, aunque finalmente termina de rodillas, lo que provocó reacciones inmediatas de preocupación.

De acuerdo con medios locales, el malestar podría estar relacionado con la altitud de la ciudad, ubicada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Integrantes de su comitiva acudieron rápidamente a auxiliarla y, tras unos minutos, Fátima logró reincorporarse, aunque no volvió al desfile.

La Miss Universo permanecerá en Ecuador hasta el 18 de febrero.