Miss Universo Fátima Bosch le hizo un desplante a Telemundo: esto fue lo que pasó

La Miss Universo Fátima Bosch ha enfrentado cuestionamientos por su coronación, en medio de polémicas y rumores sobre un presunto fraude.

La Miss Universo Fátima Bosch abandonó una entrevista en vivo con un programa de Telemundo y rechazó tanto el transporte que la televisora había dispuesto para ella como la serenata de mariachis que le tenían preparada, luego de mostrarse incómoda y molesta por los cuestionamientos que le hicieron.

La incómoda situación tuvo lugar el 7 de diciembre en el programa Pica y se extiende, donde Bosch fue interrogada sobre la polémica que ha rodeado su coronación, desde el congelamiento de las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen, hasta la denuncia penal que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Tailandia, interpuso en su contra.

Desde hace varios días, Fátima se encuentra en Estados Unidos realizando una gira de medios como parte de sus primeras actividades oficiales como Miss Universo.

Al inicio de la entrevista, la joven se mostró sonriente y aseguró que consideraba a Telemundo su “segunda casa”, pues desde que ganó el título de Miss México había sido invitada al canal en diversas ocasiones.

“Primero que nada, superfeliz de volver aquí, apenas gané (Miss México), vine con ustedes. Ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”, expresó.

Sin embargo, el ambiente comenzó a tensarse cuando los presentadores Lourdes Stephen y Carlos Adyan abordaron los temas más controvertidos que surgieron tras su coronación.

El primer cuestionamiento estuvo relacionado con las críticas hacia la organización del certamen, que, según algunos, habrían perjudicado a candidatas como Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, por problemas de visado que les habrían impedido cumplir con los viajes que exige el reinado.

Sin pronunciarse directamente contra la organización, Bosch respondió de manera diplomática, señalando que las visas no deberían ser un obstáculo para competir en igualdad de condiciones.

“Todas deberían de tener las mismas oportunidades de ganar, sin importar su pasaporte, pero como organización tienes que entender que es una empresa, es un trabajo, tienen que buscar a alguien que facilite el trabajo.

“Si tienes que viajar por todo el mundo, es obvio que necesitan a alguien que pueda viajar fácilmente”, comentó.

La incomodidad de la Miss Universo se hizo más evidente cuando salió a relucir el nombre de Rocha, investigado en México por presuntos delitos de tráfico de drogas, armas y combustible. Ante ello, Bosch se deslindó por completo:

“Yo no tengo nada que ver con esas cosas, mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo. Yo no creo que se debe de relacionar mi participación con los temas que puedan estar externos a mí”, aseveró.

Y agregó: “Yo no tengo nada que esconder, yo no hice nada malo, yo fui, participé, di todo mi esfuerzo, los resultados fueron los que tocaron (...). Siento que el morbo siempre va a causar de qué hablar porque, tristemente, vivimos en una sociedad desvirtuada de valores, donde creo que todavía les molesta ver a una mujer que gane de una manera limpia, que gane un mérito por sí sola.

“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo en mi trabajo, pero sí me preguntan cosas únicamente polémicas”, señaló.

Más adelante, Adyan mencionó la denuncia penal por difamación que Itsaragrisil habría presentado en su contra. Bosch aclaró que no existía ningún proceso legal y lamentó que se insistiera en los aspectos negativos, en lugar de enfocarse en sus proyectos como reina de belleza.

“Yo la verdad que no tengo ninguna demanda, de ese tema —la verdad— no quisiera hablar. Yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad.

“Es un tema que, claro, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja; hay cosas más importantes, como el empoderamiento de la mujer real.

“Yo creo que eso, en la sociedad, debería resonar más que cosas o mentiras externas que no son realidad. Yo no tengo conocimiento de nada de eso; es lo que yo les puedo decir”, enfatizó.

Tras esta respuesta, la modelo decidió no volver al aire después del corte comercial. La mañana siguiente, el lunes 8 de diciembre, los conductores confirmaron que Bosch había abandonado el foro y cancelado las entrevistas que tenía programadas con la cadena.

También informaron de que, al salir del canal, rechazó el transporte oficial de Telemundo y optó por tomar un Uber hacia su hotel.

“La producción le tenía organizada una celebración con mariachis; ella se negó a participar alegando que no tenía nada que celebrar.

“Fátima estuvo muy molesta, entregó el vestuario y ni siquiera quiso aceptar el transporte que Telemundo le tenía confirmado; se fue en Uber”, dijo una de las presentadoras.

El incómodo momento se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó una ola de comentarios y reavivó la controversia en torno al certamen Miss Universo 2025 y a la coronación de Bosch.