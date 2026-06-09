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Miss Universo Fátima Bosch recordó su recorrido de rodillas en basílica de los Ángeles: ‘Duele más una vida sin Dios’

La reina internacional dio a conocer que su vestuario complicó su recorrido, pero aseguró que tuvo una reflexión que la marcó profundamente

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Por Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.
Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
Fátima Bosch fue invitada especial en el Miss Universo Costa Rica 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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