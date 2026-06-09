Miss Universo Fátima Bosch recordó su recorrido de rodillas en basílica de los Ángeles: ‘Duele más una vida sin Dios’

Miss Universo, Fátima Bosch, recordó su reciente visita a la basílica de los Ángeles, en Cartago, donde protagonizó una intensa experiencia espiritual al caminar de rodillas junto a otras participantes.

La soberana detalló el momento íntimo y la profunda reflexión que marcó su paso por Costa Rica.

Durante una entrevista con el presentador Lucho Borrego en el programa Siéntese quien pueda, la reina de belleza reveló detalles de la experiencia espiritual que protagonizó en el santuario dedicado a la Virgen de los Ángeles.

La conversación surgió cuando le preguntaron si en ocasiones olvida que ostenta el título de Miss Universo. Bosch respondió que sí, especialmente en momentos de profunda intimidad personal y espiritual.

“Sí, y yo creo que en un momento tan íntimo también, porque nos llevaron a la iglesia y grabamos el contenido antes de entrar. Y se supone que al ingresar ya cada quien iba por su lado para pedirle a Dios lo que quería”, relató.

La reina explicó que, una vez dentro del templo, surgió de manera espontánea una propuesta entre las participantes.

“Y estando ahí, fue como: ‘Oigan, ¿y si caminamos de rodillas? Yo voy a caminar, ¿quién quiere?’. Y todas coincidimos con que: ‘Hagámoslo juntas’”, recordó.

Bosch confesó que para ella el recorrido resultó especialmente difícil debido al vestuario que utilizaba ese día. Sin embargo, aseguró que durante el trayecto tuvo una reflexión que la marcó profundamente.

“Y me acuerdo que en un punto pensé: ‘Duele, duele el camino de Dios, pero duele más una vida sin Él’. Entonces, sí estoy consciente de que se hizo viral”, expresó.

La visita de Bosch a Costa Rica ocurrió como parte de una actividad en la que estuvo el pasado 4 de junio previo a la final del Miss Universo del país.

Además, visitaron la gruta donde se encuentra la piedra del Hallazgo, uno de los sitios más emblemáticos para los fieles católicos costarricenses.