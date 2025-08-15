Miss Universo 2020 sufrió violentos comentarios durante el certamen: ‘Me deseaban que muriera’

La Miss Universo 2020, Andrea Meza, compartió a través del programa La mesa caliente de Telemundo, una dura batalla que enfrentó tras recibir comentarios sobre su aspecto físico en redes sociales.

La modelo, quien recientemente debutó como presentadora de este espacio, abrió su corazón y relató que las personas le deseaban la muerte por su imagen, lo que derivó en serios problemas de salud mental y física: “La gente me odiaba al nivel de desear que me muriera solamente por cómo me veía”, dijo.

Andrea Meza se coronó como Miss Universo en el 2020, cuando el evento se realizó en Florida, Estados Unidos. (Cortesía Miss Universo)

“Un nivel de hate impresionante, pero yo ya venía trabajando mucho en mi autoestima, porque yo, en otras experiencias, incluso llegué a tener trastornos alimenticios porque era esa presión de que te tienes que ver de cierta manera”, expresó Meza.

Andrea relató que este proceso no fue sencillo y que en su experiencia en el Miss Universo se prometió vivirlo de la forma más sana posible para ella.

LEA MÁS: Ivonne Cerdas, Miss Costa Rica 2020: el retrato de una ingeniera que se libró de un secuestro

“Cuando llego a Miss Universo, yo dije: ‘Voy a hacer lo que sea mejor para mi cuerpo, trabajarlo, tener una alimentación balanceada, saludable, cuidarme, amarme, pero no voy a dejar que me quieran meter en ningún estereotipo y si gano, voy a ganar porque soy yo misma, con el cuerpo que Dios me dio’... ¡y gané!”, concluyó la reina de belleza.