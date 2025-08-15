Viva

Miss Universo 2020 sufrió violentos comentarios durante el certamen: ‘Me deseaban que muriera’

La reina de belleza Andrea Meza contó que llegó a sufrir trastornos alimenticios y recibió mensajes con deseos de muerte

Por Valezka Medina Barrios

La Miss Universo 2020, Andrea Meza, compartió a través del programa La mesa caliente de Telemundo, una dura batalla que enfrentó tras recibir comentarios sobre su aspecto físico en redes sociales.








Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

