“El día de ayer me encontraba en Ciudad de México realizando grabaciones para Miss Universo y paseando por la ciudad me encontré con estas paredes. Me conmocionó porque hace tres semanas estábamos exigiendo justicia y buscando que las cifras de feminicidios disminuyeran, como año tras año. Sin embargo, la cifras no solo se mantienen si no que van en aumento, con 10 mujeres asesinadas diariamente (BBC News Mundo). ¡TRISTEZA TOTAL! Este es un recordatorio de que la lucha es diaria. No es posible que aun estos crímenes queden impunes”.