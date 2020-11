—Muchísimo. Más que todo porque quiero dejar una huella en este mundo. Quiero hacer sentir orgullosa a mi mamá. Quiero hacer sentir orgulloso a mi país. Quiero gritar el nombre de Costa Rica a nivel mundial y sentirme identificada. Soy fiel a creer en nuestro talento. En el diseño nacional. Quiero usar mi plataforma de diferentes formas. El mundo evoluciona mucho. Quiero mostrar la cara de la mujer en la sociedad. Alzar la voz por aquellas mujeres que están siendo violentadas. Quiero pronunciarme por esas chicas, quiero decirles que no callen, que no tengan miedo. Yo he tenido miedos, miedo a hablar frente a un público, escuchar que me digan tonta porque no puedo hablar. La gente no sabe mi trasfondo. Ahora me muestro como una mujer completa, que abraza sus defectos.