Miss Jamaica habla por primera vez sobre la estrepitosa caída en Miss Universo que casi le cuesta la vida: esto fue lo que dijo

La Miss Jamaica externó su profundo agradecimiento a los equipos médicos que la atendieron en Tailandia.

Un mes después de la estrepitosa caída que sufrió en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, Miss Jamaica, rompió el silencio y habló sobre el incidente que casi le cuesta la vida.

“Agradezco sinceramente a mi familia y amigos por cada oración que mis compatriotas jamaicanos han hecho por mí y a quienes me acompañaron en momentos difíciles”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

Henry expresó su profundo agradecimiento a los equipos médicos que la atendieron en Tailandia y al personal que la acompañó de regreso a casa, quienes, según dijo, fueron clave para reducir el estrés durante el viaje.

La modelo recordó el accidente sufrido en plena pasarela, que la llevó a ser ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital tailandés, donde fue diagnosticada con una hemorragia intracraneal.

“Como Miss Universo Jamaica 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan”, agregó en su publicación.

A propósito del primer mes desde el incidente, Henry aprovechó para enviar un mensaje de resiliencia y esperanza a su país.

“Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”, concluyó.