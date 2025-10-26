Viva

Miss Costa Rica no olvida lo que Jonathan Sánchez, estilista hallado muerto, hizo por ella el día que se coronó

El joven, cuyo cuerpo fue encontrado en un río de Alajuela este 25 de octubre, dejó una gran huella en el mundo de los certámenes de belleza

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Jonathan Sánchez
Jonathan Sánchez se desempeñó como estilista de varios certámenes de belleza, incluido el Miss Costa Rica. (Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonathan SánchezSanchezwigsMiss Costa RicaLisbeth Valverde
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.