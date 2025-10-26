Miss Costa Rica no olvida lo que Jonathan Sánchez, estilista hallado muerto, hizo por ella el día que se coronó

Jonathan Sánchez se desempeñó como estilista de varios certámenes de belleza, incluido el Miss Costa Rica.

El cuerpo del joven estilista Jonathan Sánchez fue hallado en un río en Alajuela este 25 de octubre, confirmando su trágico fallecimiento tras varios días de haber sido reportado como desaparecido.

Su deceso, que enluta a familiares y amigos, también impacta al gremio de los certámenes de belleza, pues Sánchez dio sus servicios por años a muchas modelos y concursos, entre los que se incluye el Miss Costa Rica.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, fue una de las reinas de belleza que puso su peinado (área en que se especializaba el estilista) en manos de Sánchez. Recientemente, Valverde publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en recuerdo del especialista en estética.

“Muy triste por la noticia del fallecimiento del estilista Sanchezwigs. Tuve la oportunidad de trabajar con él en un par de ocasiones, fue un gran profesional, siempre muy dulce, dedicado y responsable con su trabajo. Mi más profundo abrazo a su familia”, escribió la expresentadora de Teletica.

Además, la modelo recordó que el joven la ayudó durante el certamen de Miss Costa Rica con un imprevisto de “emergencia” que sucedió con sus extensiones de cabello, el cual, gracias a la disposición de Jonathan, no pasó a más.

En esta fotografía, Lisbeth Valverde luce un peinado realizado por el estilista Jonathan Sánchez. (Instagram)

Esto se ve reflejado en un pantallazo compartido por Lisbeth de lo que, asegura, fue la última conversación entre ambos el día de la final del certamen nacional, en 2023.

“Mil gracias, corazón, de verdad, por la ayuda así de emergencia. Nunca voy a olvidar que me ayudaras en este momento. Mil gracias”, escribió Valverde en aquella ocasión.

Por su parte, Sánchez le respondió: “Con mucho gusto, mi amor. Te deseo todo el éxito del universo, desde aquí te envío full energía positiva”.

La también conductora televisiva, rememoró con gratitud ese momento, ocurrido la noche en que se coronó como Miss Costa Rica, y concluyó su mensaje con un “gracias hasta el cielo”.

Además de Lisbeth, por mencionar otros ejemplos, Sánchez fue estilista de la Miss Universe Costa Rica 2025, Mahyla Roth; de Kristel Gómez, Miss Grand Costa Rica 2025; y de Krisly Salas, Miss World Costa Rica 2023.