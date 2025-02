Lisbeth Valverde, nueva ficha de ‘Nace una estrella’: ‘Aunque me dé miedo, lo hago’

Primero fue reina de belleza, luego brilló en un reality de baile y, ahora, Lisbeth Valverde está lista para debutar formalmente como presentadora de televisión. La Miss Costa Rica 2023 fue anunciada recientemente como la nueva conductora del programa de canto de Teletica Nace una estrella, al lado de Johanna Solano y Édgar Silva.

Lisbeth, quien participó en la temporada más reciente de Mira quién baila, afirma que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, pues ella es una mujer de retos y este, sin duda, es uno muy grande.

“Es un reto para mí, porque va a ser mi primera experiencia como presentadora, pero me considero una mujer que aunque le dé miedo, lo hace; que busca oportunidades, que desarrolla habilidades en el camino. Yo creo que nadie nace aprendido y cuando la vida le presenta a uno una oportunidad, hay que tomar el riesgo”, dice.

Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023, debutará en 'Nace una estrella' a sus 29 años. (Instagram/Instagram)

La modelo cuenta que aunque el programa apenas está iniciando la etapa de audiciones, ella ya se está preparando, pues si algo la caracteriza es la disciplina, el hecho de querer superarse y de mostrar siempre su mejor versión.

Por ejemplo, Lisbeth está tomando de clases de locución con la intención de poder proyectar más su voz y leer bien la información que va a tener que presentar durante el programa. Al final, afirma que esto le dará más seguridad y se sentirá más cómoda.

“Quiero disfrutar de la experiencia, porque cuando usted lo disfruta es cuando todo fluye, cuando se ve natural. Entonces, ahora estoy más enfocada en afinar todos los detalles, para que también se note que lo disfruto y así la gente va a poder conectar más conmigo y con el programa”, comenta.

Para la reina de belleza, lo más importante es no perder la esencia que tanto la ha caracterizado, sobre todo desde que se volvió un rostro conocido en el medio costarricense, cuando conquistó la corona del Miss Costa Rica, en el 2023.

Valverde ha destacado por su sencillez y por hablar siempre con orgullo de sus raíces humildes y lo mucho que se ha esforzado por conseguir sus metas.

“Yo me considero una muchacha muy trabajadora, muy esforzada. Vengo de una familia rural, sé lo que es estudiar con beca en la universidad y muchas cosas más. A mí, de verdad, me ha costado mucho ganarme las cosas en la vida y yo sé que cuando uno trabaja, cuando uno se esfuerza, cuando uno pone el corazón en cada proyecto, la vida lo premia de alguna u otra forma”, asegura.

Miss Costa Rica, una puerta gigante para Lisbeth

A Lisbeth siempre le ha llamado la atención la televisión y el medio del entretenimiento, pues creció viendo a su hermana, la periodista Janeth Valverde, presentando noticias y apareciendo en la pantalla.

Lisbeth Valverde afirma que su mayor deseo es conectar con el público. (Instagram/Instagram)

Sin embargo, fue después de ganar el Miss Costa Rica 2023 que supo que las puertas se le podían abrir en ese mundo, no solo por sus cualidades, sino porque ya había visto que otras ganadoras de la corona lo habían conseguido antes.

Karina Ramos, Johanna Solano y Natalia Carvajal son algunas de esas ganadoras del título que han logrado catapultarse como figuras de televisión.

“A mí me ha cambiado la vida radicalmente. Definitivamente que esto (Miss Costa Rica) ha abierto otras puertas en mi vida que ahora agradezco montones, porque aunque no era algo que yo específicamente había buscado, la vida le va presentando las oportunidades. Me ha cambiado mucho la vida y siento que ha sido para bien, lo he sabido manejar de la mejor manera”, detalla.

“Obviamente uno ha visto a otras misses pasar por ahí y ha visto cómo les ha ido de bien, que se le han abierto puertas y se le han dado oportunidades, y yo sé que tal vez no todas están interesadas en la televisión, o en el modelaje, pero aun así ha sido una excelente oportunidad de exposición para potenciar los diferentes proyectos personales”, agregó.

De hecho, Lisbeth, quien es educadora especial de profesión, afirma que aunque no esté ejerciendo su carrera, ganar la corona le ha permitido impulsar varios proyectos para ayudar a las personas con discapacidad, incluso con el apoyo de Teletica, pues la modelo es la embajadora de las causas sociales del canal.

Eso sí, la reina de belleza es enfática que aunque se siente muy ilusionada con la oportunidad de ser presentadora, no quiere descuidar sus proyectos personales al lado de su novio, Travis Cones, y la agencia de viajes que tienen juntos: Gypsy Tours.

Lisbeth Valverde fue presentada este miércoles 12 de febrero en el programa 'De boca en boca'. (Instagram/Instagram)

Por ello, la modelo, quien vive en Uvita, Osa, está dispuesta a viajar todas las semanas desde su casa hasta San José.

“Como son solo los fines de semana, yo voy a estar viajando a Uvita. Entonces allá voy a estar durante la semana y me voy a trasladar los fines de semana para participar del programa, porque también hay que ir balanceando un poquito”, cuenta.

Al final, Lisbeth sabe mejor que nadie que cada sacrificio trae su recompensa.