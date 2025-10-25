Crímenes

Cuerpo del conocido estilista Jonathan Sánchez aparece en un río de Alajuela

Joven estaba desaparecido desde el fin de semana anterior

Por Patricia Recio y Juan Pablo Sanabria
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado en un río de Alajuela corresponde al de Jonathan Sánchez, estilista de 30 años quien había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana anterior.
