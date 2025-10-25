Cuerpo del conocido estilista Jonathan Sánchez aparece en un río de Alajuela

El joven estilista estaba desaparecido desde el fin de semana anterior.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el cuerpo hallado en un río de Alajuela corresponde al de Jonathan Sánchez, estilista de 30 años quien había sido reportado como desaparecido desde el fin de semana anterior.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, a las 10:48 a. m. de este sábado, vecinos alertaron sobre un cuerpo en el cauce del río en la localidad de San Luis.

Tras el levantamiento del cuerpo y su respectivo traslado a la Morgue Judicial, el OIJ confirmó pasadas las 4 p.m. que se trataba del estilista Sánchez. El caso ahora continuará en investigación.

La desaparición del estilista fue reportada el 19 de octubre por sus familiares. La última vez que lo vieron se encontraba en Carrillos de Alajuela.

Sánchez era conocido públicamente como Sanchezwigs y tenía una destacada carrera en el estilismo. Trabajó para varias reinas de belleza, entre las que destaca Lisbeth Valverde, Miss Costa Rica 2023; Mahyla Roth, Miss Universe Costa Rica 2025 y Kristel Gómez, Miss Grand International CR.

Adriano Núñez, propietario de la franquicia que coronó a Gómez, atendió a La Nación y se mostró consternado por el fallecimiento del especialista en estética, con quien trabajó recientemente.

“Era una persona muy apasionada con los eventos de belleza. Él llegó como estilista y asesor personal de Kristel”, comentó Núñez.

“Me duele muchísimo. Hace un mes, antes de que Kristel se fuera para Miss Grand (en Tailandia), estuvimos corriendo en la oficina, alistando vestuarios y todo. Durante todos estos días que fue el certamen estábamos hablando: ‘¿Ya hablaste con Kris?’, ’veamos el peinado de mañana’... nos colaboró muchísimo”, añadió.