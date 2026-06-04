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Miss Costa Rica 2023 enciende la polémica con fuerte opinión sobre los certámenes de belleza: ‘Hay falta de transparencia’

Los comentarios llegan a tan solo horas de que se realice la edición 2026 del certamen de belleza en Costa Rica

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Por Fiorella Montoya

A tan solo horas de que se lleve a cabo la gala final del Miss Universo Costa Rica 2026, la reina nacional Lisbeth Valverde, quien se coronó en 2023, encendió la polémica tras dar a conocer una opinión personal sobre los certámenes de belleza.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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