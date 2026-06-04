Miss Costa Rica 2023 enciende la polémica con fuerte opinión sobre los certámenes de belleza: ‘Hay falta de transparencia’

A tan solo horas de que se lleve a cabo la gala final del Miss Universo Costa Rica 2026, la reina nacional Lisbeth Valverde, quien se coronó en 2023, encendió la polémica tras dar a conocer una opinión personal sobre los certámenes de belleza.

Todo inició cuando en una actividad de Instagram le pidió a sus seguidores que le hicieran preguntas. En ese momento, una persona le escribió: “Me gusta creer que esa parte de Miss sigue muy adentro de tu corazón”.

A lo que Valverde respondió: “Siempre. Lo que se ha transformado es mi percepción de los concursos; creo que hay una falta de transparencia importante que deja en duda los valores, visión y misión real”.

Valverde agregó que se considera una “miss de la vieja escuela”, ya que se enamoró de una época que ya no existe en los certámenes de belleza.

Incluso, Valverde dio a conocer que no asistirá a la gala de este año, la cual lleva por nombre la Gala de las Misses y que, según supo este medio, tendrá como invitadas a antiguas reinas de belleza.

En dicha gala estarán presentes Viviana Muñoz (1991), Verónica González (2007), Johanna Solano (2011), Nazareth Cascante (2012), Karina Ramos (2014), Carolina Rodríguez (2016), Elena Correa (2017), Elena Hidalgo (2024), Valeria Rees (2021) y Mahyla Roth (2025).

Valverde ganó el certamen en el año 2023 y fue al Miss Universo que ganó Sheynnis Palacios, en El Salvador.