Lisbeth Valverde aclara rumores sobre cirugías y revela curioso detalle de su familia

La reina de belleza Lisbeth Valverde despejó los rumores que han surgido acerca de supuestas cirugías estéticas aplicadas en su rostro.

La también presentadora y creadora de contenido suele mostrar sus rutinas diarias en redes sociales, y así fue como aclaró la situación.

El viernes 5 de setiembre, publicó una fotografía en ropa deportiva en sus historias de Instagram, en la cual recibió algunas preguntas por parte de sus seguidores. Entre ellas, una decía: “Lis, ¿dónde te hiciste la cirugía en la nariz?”.

La Miss Costa Rica 2023 respondió para aclarar los rumores. “Mis amores, siempre me preguntan y no tengo cirugías. Ni en la nariz ni en ninguna parte. Me da risa que siempre me pregunten”, afirmó.

Lisbeth Valverde compartió en Instagram que no se ha sometido a cirugías estéticas. (Instagram/Archivo)

También compartió un detalle de su familia relacionado con sus genes. “En mi familia todos tenemos nariz pequeña y así salí”, comentó.

La modelo lleva tres años de exposición pública. En 2023 fue coronada Miss Costa Rica y en Miss Universo la señalaron como una de las “barbies” de esa edición. En 2024 llegó a la final del programa Mira quién baila y en 2025 asumió como presentadora en Nace una estrella.