Lisbeth Valverde aclara rumores sobre cirugías y revela curioso detalle de su familia

La reina de belleza Lisbeth Valverde despejó los rumores que han surgido acerca de supuestas cirugías estéticas aplicadas en su rostro.
La también presentadora y creadora de contenido suele mostrar sus rutinas diarias en redes sociales, y así fue como aclaró la situación.
El viernes 5 de setiembre, publicó una fotografía en ropa deportiva en sus historias de Instagram, en la cual recibió algunas preguntas por parte de sus seguidores. Entre ellas, una decía: “Lis, ¿dónde te hiciste la cirugía en la nariz?”.
La Miss Costa Rica 2023 respondió para aclarar los rumores. “Mis amores, siempre me preguntan y no tengo cirugías. Ni en la nariz ni en ninguna parte. Me da risa que siempre me pregunten”, afirmó.
También compartió un detalle de su familia relacionado con sus genes. “En mi familia todos tenemos nariz pequeña y así salí”, comentó.
La modelo lleva tres años de exposición pública. En 2023 fue coronada Miss Costa Rica y en Miss Universo la señalaron como una de las “barbies” de esa edición. En 2024 llegó a la final del programa Mira quién baila y en 2025 asumió como presentadora en Nace una estrella.