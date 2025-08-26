Viva

¿Una Miss Costa Rica acomplejada por su físico? Reina de belleza narró su sufrimiento y cómo logró superarlo

En la escuela era ‘antisocial’ hasta que logró encontrar a dos amigas que la ayudaron a confiar más en sí misma

Por Jessica Rojas Ch.

Reina de belleza, presentadora de televisión y creadora de contenido; con estas características muchos podrían pensar que Lisbeth Valverde no habría vivido tristeza por causa de un complejo que la acompañó durante muchos años, pero así fue.








