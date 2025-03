Lisbeth Valverde cuenta cómo conoció a su novio: ¡Fue amor a primera vista!

Lisbeth Valverde , Miss Costa Rica 2023 y futura presentadora de Nace una estrella, compartió en redes sociales cómo conoció a su novio, Travis Cones, con quien mantiene una relación desde hace seis años. La modelo recordó el momento con emoción, pues considera que todo sucedió muy rápido y que su historia es prueba de que el amor a primera vista existe.

“En 2019 fui a un concurso de belleza en Belice. Recuerdo que llegamos a un gimnasio donde todas las concursantes debíamos ensayar la apertura del evento. Un día, después del almuerzo, al salir, vimos a un grupo grande de luchadores”, relató en un video.

Entre ellos estaba Travis. Desde ese momento, Valverde se fijó en él.

“Sinceramente, me pareció muy guapo. Me encantó. No podía dejar de verlo. Conozco chicas que no muestran tanto interés cuando alguien les gusta, pero cuando a mí me gusta alguien, se me nota. Creo que definitivamente él lo notó”, afirmó.

Lisbeth Valverde se fijó en Travis Cones desde el primer momento y él igual. Ya contabilizan seis años de novios. (Tomada de Facebook)

Valverde contó que lo observó de arriba a abajo. Como llevaba una banda de Costa Rica, Travis se dio cuenta de que era extranjera, y ella también supo que él lo era. Luego, recordó un momento clave marcado por la barrera del idioma, ya que él es estadounidense.

“Cuando él me habló, yo no sabía nada de inglés y me puse demasiado nerviosa. Me dijo algo, pero no le entendí, así que le respondí: ‘No, no entiendo, no hablo inglés’”, relató.

En ese momento, Travis sacó su celular y le preguntó: “¿Instagram, Facebook?”. Ella le dio su usuario en Instagram y comenzaron a conversar. Confesó que el traductor le facilitó la comunicación.

Valverde lo invitó a su concurso y ganó. “Estaba más nerviosa porque él estaba ahí que por el concurso”, dijo.

Después, se quedó unos días más en Belice. El último día en la isla, Travis le pidió que fuera su novia. Ella dudó porque llevaban muy poco tiempo conociéndose, pero, como ella misma dijo, “así es el amor”.

Los comentarios en su video no se hicieron esperar. Muchos seguidores se mostraron emocionados con su historia. “Me encanta verlos juntos, es como un cuento de hadas”, “Ahí es cuando digo que el amor a primera vista existe” y “Salió ganando en todo: novio y concurso”, fueron algunos de los mensajes que recibió.