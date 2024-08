Mamá de Lisbeth Valverde le sigue los pasos a su hija y esto hizo a sus 56 añitos

Doña Margot Brenes, mamá de la Miss Costa Rica Lisbeth Valverde y de la periodista de Teletica Janeth Valverde, se aventura en el mundo del modelaje a sus 56 años.

La vecina de San Ramón está siguiendo los pasos de su hija menor y ya realizaron una sesión de fotos juntas, experiencia que la dejó marcada y que le encantaría repetir.

“Fue una idea de Lis, a ella le gusta sacarlo a uno de la zona de confort. La experiencia estuvo muy bonita, un poco incómoda porque yo nunca había estado con tanta producción. A lo mucho había ido a cortarme el pelo y estar ahí con tanto maquillaje y tanto tiempo en una sola posición, me tuvo un poco tensa, pero quedó muy bonito”, contó.

Aunque le encantó sentirse como su hija, una reina de belleza, lo mejor fue que su primer paso en el mundo del modelaje fue guiada por la actual reina tica.

“Fue muy lindo estar con ella. Me decía ‘mami, tranquila, relájese’, que estuviera a la par mía, me dio mucha confianza. Ella me decía qué hacer, me dio tips, me decía ‘ponga el pie así’ y demás. Encantada lo volvería a hacer, porque aunque al principio estuve muy tensa, después me solté. Nunca me sentí tan linda”.

LEA MÁS: Lisbeth Valverde no se cambia por nadie con su nuevo rol en Teletica

Ahora, tras este primer paso, espera que se le abran más puertas en ese ámbito, porque la moda le ha gustado siempre.

“A mí siempre me ha gustado coser, compro tela y me hago mis cositas, faldas. Siempre me ha gustado la moda, pero por los medios económicos no puede uno siempre comprarse vestidos bonitos, pero siempre me ha gustado vestir elegante. No se puede para el día a día, pero para salir a alguna actividad sí me gusta andar bonita con vestidos y todo”, explicó.

Doña Margot asegura que desde que su hija fue coronada como la mujer más bella del país, ha vivido situaciones únicas.

“He vivido y hecho cosas que uno nunca se puede imaginar, nunca me había puesto vestidos tan lindos, un día me llevaron al teatro a ver una función de Los Tenores, también ir a modelar, ella me ha llevado a pasear a un montón de lados y a presentaciones de ella. Son cosas a las que uno no está acostumbrado.

Todos sus hijos la llenan de orgullo y de chineos

Doña Margot es la consentida de Lisbeth y Janeth Valverde (Cortesía)

Doña Margot asegura que si bien Lisbeth es muy cercana, su otra hija, la periodista Janeth Valverde también es muy linda con ella.

“Uno como madre siempre está orgulloso de todos sus hijos. Yo tengo una relación muy linda con todos, por ejemplo, ellas dos que son conocidas, son muy lindas, humildes, cariñosas y hasta celosas conmigo. Viera, cómo me celan cuando algún señor o algo les dice algo de mí por qué yo estoy soltera, viuda y divorciada, así digo yo”.

Con respecto a buscar un compañero de vida, asegura que es algo que no la desvive porque, ahora que se siente tan independiente y empoderada, no sabe si alguien de su edad le pueda respetar sus límites.

“Hay pretendientes, pero no. Yo me he dedicado a vivir por mis hijos y los años van pasando. Aquí en el país, en la sociedad, muchos hombres de la edad de uno lo quieren tener a uno como muy sumiso y más cuando uno empieza a trabajar y así. No les gusta que uno se compre sus cositas, antes eran ellos los que trabajaban y lo trataban a uno como a una ‘sirvienta’ y ya ahora uno se siente una mujer empoderada y eso ya no”, contó emocionada.

A pesar de que ahora vive más tranquila, ella siempre ha sido una gran pulseadora y nunca le ha arrugado la cara al trabajo honesto.

“Yo siempre he trabajado, que en restaurantes, cuidando a adultos mayores, de niñera. Actualmente, me estoy dando un descanso después de que cuidé al hijito de Janeth y ahora que Lis está en eso (ser miss), no quiere que trabaje tanto, en casas y eso, no quiere que me maltrate tanto y es que a mí me da como un dolor en el cuerpo. Ellos me ayudan mucho, Lis me dice ‘si usted ocupa algo, me lo pide’ y aquí en la casa consigo cosillas, voy y compro otras cosas y las vendo aquí”.

En esta nueva etapa de su vida y con la ayuda de sus hijos, Brenes, tiene muchas metas y sueños por cumplir.

“Tengo muchas cosas pendientes, a veces es difícil, pero por ejemplo quiero sacar la licencia y esas chiquillas mías son muy impulsadoras. Me gustaría sacar la visa para ir a pasear, volver a hacer ejercicio. Son muchas cosas y espero que se den”, concluyó motivada e ilusionada con lo que la vida tiene para ella.

Mamá de Miss Costa Rica Lisbeth Valverde (Cortesía)

Lis guió a su mamá en todo momento (Cortesía)

A sus 56 años la mamá de la Miss Costa Rica se siente mejor que nunca (Cortesía)