Viva

Ministro dice que Fundación Parque La Libertad es un ‘proveedor’ del Ministerio de Cultura; los documentos dicen otra cosa

Jorge Rodríguez Vives dijo en programa radial que considera a la Fundación un ‘proveedor’, lo cual riñe con documentos del propio Ministerio de Cultura y Juventud

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Parque La Libertad
El Parque La Libertad atiende a 120.000 usuarios por año desde Fátima de Desamparados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jorge Rodríguez VivesMinisterio de Cultura y JuventudParque La LibertadFundación Parque La LibertadAlianza Público-Privada para el Desarrollo
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.