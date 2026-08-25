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Parque La Libertad recorta la quinta parte de su personal y anuncia ajustes salariales por rebaja presupuestaria de Cultura

Recorte de personal y ajustes salariales ponen en riesgo continuidad de programas que benefician a la comunidad de Fátima de Desamparados y a usuarios de todo el país

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Por Sofía Sánchez Ramírez
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El Parque La Libertad enfrentará una reestructuración debido a los recortes del Ministerio de Cultura para el próximo año. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de Revista Dominical desde 2023. Escribe sobre cultura y derechos humanos y ambientales. Licenciada en Comunicación Estratégica y bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica.

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