Parque La Libertad recorta la quinta parte de su personal y anuncia ajustes salariales por rebaja presupuestaria de Cultura

El Parque La Libertad enfrentará una reestructuración debido a los recortes del Ministerio de Cultura para el próximo año.

La Fundación Parque Metropolitano La Libertad anunció la salida de 15 personas y el reajuste salarial de 30 funcionarios debido a los recortes presupuestarios aplicados por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

La baja presupuestaria para ejecutar entre agosto y diciembre de este año será de 9,5%. Para el 2027, contarán con 13,38% de recursos menos que en 2026.

A raíz de esta reestructuración, la organización comunicó que programas como Chicas en Tecnología y programas STEAM, educación técnica para el empleo en carreras de diseño y tecnología, y promoción de estilos de vida saludable y sostenible con adultos mayores, entre otros, están en proceso de reorganización para garantizar su continuidad.

Este año, el Parque La Libertad inauguró el Centro de Innovación en Economía Creativa (Cinnec), del cual son beneficiarios mayoritariamente los jóvenes de las comunidades aledañas, que incluyen áreas aquejadas por la delincuencia y la falta de acceso a mejores oportunidades. Allí se desarrollan festivales de gastronomía costarricense, eventos de circo y música y conciertos.

El año pasado, más de 60.000 personas se vieron beneficiadas por sus programas de formación, detalló la institución en un comunicado de prensa.

“Estos ajustes tendrán implicaciones en algunas áreas y programas de La Libertad. Los aliados vinculados directamente con iniciativas que tendrán alguna afectación ya han sido contactados de manera individual, con el fin de comunicarles oportunamente los alcances correspondientes”, comunicó la organización con sede en Fátima de Desamparados.

La Nación solicitó una reacción del MCJ sobre esta noticia.

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