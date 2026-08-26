Presidente de Fundación Parque La Libertad: ‘Laura Fernández no sabe del daño que le está haciendo el ministro de Cultura’

Ubicado en Fátima de Desamparados, el Parque La Libertad opera en instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud; el personal y los planes los coordina la Fundación PLL.

Marcos Fernández Salazar, presidente de la junta administrativa de la Fundación Parque la Libertad (FPLL), afirmó que la presidenta de la República, Laura Fernández, no conoce el daño que le está causando el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives.

“Yo creo que si doña Laura fuera una estadista, una mujer de esas que va a trascender a la historia, realmente debería de sacarlo del Ministerio de Cultura”, aseveró el presidente de la fundación.

Explicó que la relación con el ministro de Cultura se tornó ‘irrecuperable’ después de que, a raíz de una solicitud de la FPPL, la presidenta Fernández intervino en favor para atenuar el recorte presupuestario que planeaba aplicarle el jerarca al parque ubicado en Desamparados.

Aún así, la Fundación Parque La Libertad anunció el martes que recortó en un 20% su personal (15 de 71) y que 30 funcionarios más aceptaron ajustes salariales, ante la rebaja presupuestaria que les aplicó el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ).

Ese mismo día, el ministro argumentó: “Aquí no estamos eliminando programas, estamos poniendo orden”.

El ajuste implicó la disminución del 9,5% para el presupuesto de 2026 y del 13,38% para 2027, lo cual, según el director ejecutivo del PLL, Patricio Morera Víquez, implicará pausa en proyectos de educación, ambiente, salud pública y cultura, en una zona atribulada por falta de oportunidades y conflicto social.

Para el presidente de la junta administrativa, la valoración del ministro Rodríguez se debe a que el jerarca “no entiende” la naturaleza de la Alianza Público-Privada para el Desarrollo (APPD) bajo la que opera el proyecto y a su “mala fe”. El ministerio, en su comunicado de ayer, describe al Parque como “un proveedor de servicios del MCJ”, una relación jurídica distinta de la existente.

La Nación conversó vía telefónica con Morera y Fernández para comprender la situación. Desde este martes por la mañana se ha solicitado cuatro veces un vocero del MCJ, pero la encargada de prensa respondió este miércoles que se está gestionando.

De acuerdo con ambos funcionarios, el conflicto empezó el 30 de junio en una actividad de la Embajada de los Estados Unidos. “Patricio va, porque tenemos una relación muy fuerte con la embajada, se encuentra a Jorge y le dice ‘Mirá, te tengo que rebajar el remanente de ¢400 millones’. Patricio le dice ‘Eso es lo que nos resta para terminar el año; eso sería cerrar el parque’. Jorge le dice: ‘Sí, lo sé, y lo siento mucho’”. Para mí eso es un indicativo de que él quiere destruir la fundación", dice Marcos Fernández.

Parque La Libertad ofrece cursos y especialización en distintas áreas técnicas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Cuando él comunica eso (...), ¿hace referencia a algún estudio que indique ‘desorden administrativo’ en la fundación o el parque?

- Morera: No. Él dice ‘lo necesito’. Esas son sus palabras textuales. Ahora, sobre esto tuve una conversación informal sobre la que no hay ningún documento y sobre eso quiero ser formal. Va a ser su palabra contra la mía.

“Él me dijo que necesitaba unos remanentes. Yo le dije ‘esos remanentes no existen’. No equivalen a ¢400 millones, que parecía fue la información que le dio su departamento financiero. Lo que quedan son ¢150 millones y no son nuestros, son predominantemente tuyos. Aquí a veces se alojan fondos del MCJ que el MCJ dispone y nosotros lo administramos.

“Lo hemos hecho por muchos años y bueno, gracias a eso buena parte de la agenda de Jorge del año pasado se efectuó. Me dice ‘entonces vamos a tener que tomarlo de las transferencias ordinarias’ y ahí yo le digo ‘oye, eso significaría un cierre técnico’. Me dice: ‘Sí, lo siento, pero vea, esperemos a ver’”.

De acuerdo con Morera, le enviaron un oficio, siguió la semana de vacaciones ordenada por el gobierno (del 6 al 10 de julio), enviaron mensajes por WhatsApp y “no recibieron respuesta formal”.

“Esa falta de respuesta y zozobra me lleva a mí a enviarle una nota a (la presidenta Laura Fernández) explicándole la situación en que estamos y pidiéndole su ayuda para que interceda”, dijo Marcos Fernández. Este mensaje se envió el 15 de julio, cuando la junta alertó del riesgo que se corría si no había claridad de cuánto dinero quedaba para el resto del año.

Una hora después, el ministro Jorge Rodríguez llamó a Morera, según relataron el director del PLL y el presidente de la junta. “Muy alterado, con algunas amenazas”, dijo Morera. “Él me reconoce que le instruyeron que el recorte tenía que pasar de 40% al 10%, que es lo que se le está pidiendo, y sí quisiera decir explícitamente que nosotros agradecemos a la presidenta que haya intercedido y que haya evitado el cierre técnico, eso es un mérito de ella y se lo agradecemos”, agregó.

El 17 de julio, en la primera respuesta formal que recibieron, el viceministro administrativo, Alexánder Castro Mena, afirmó que “todos los ajustes que se hagan al presupuesto no podrán ser considerados oficiales y definitivos sin una comunicación formal de nuestra parte”. Además, reconoció el carácter de APPD de su vínculo y solicitó “construir conjuntamente un instrumento que permita superar las debilidades para optimizar los recursos”.

El Parque La Libertad tiene profesionales en arquitectura, animación, artes escénicas, videojuegos, interacción, trabajo social y otras disciplinas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué se fracturó la relación?

De acuerdo con Morera, en la llamada telefónica que sostuvo con Rodríguez, el ministro le comunicó que entrarían en “un proceso de renegociación” y le colgó. Fernández dijo que habían invitado a la presidenta a visitar el parque, lo cual no ha ocurrido. “Toda esta cosa yo desearía pensar que debe salirse del ámbito de Jorge, y la pregunta es más bien, ¿qué quiere la presidenta? ¿Qué quiere el Estado?“, cuestionó el presidente de la junta.

-¿En algún momento se les comunicó que había inconformidad con los documentos de índole administrativo, de ejecución, inversión, etc.?

- Morera: No tenemos un solo documento que haga constar eso. Ni uno solo.

- Fernández: Pero además, ahí es donde yo creo que aparece la mala fe del ministro, porque está mintiendo (...) No tenemos un oficio... Es más, no existe nada. Si usted ve la gobernanza nuestra y le podemos mandar información sobre los informes de rendición de encuentros, toda la información... Usted no tiene idea de la información que mandamos mensualmente al ministerio.

Documentos enviados por el Parque La Libertad al Ministerio de Cultura y Juventud relativos a planificación, presupuesto y objetivos institucionales, al 26 de agosto de 2026. (Parque La Libertad/Cortesía de Patricio Morera)

“Yo pienso que cuando una persona comienza a, yo diría, delirar en eso e incorpora imaginarios que no existen, es porque hay un propósito detrás, algo superior. Y cuando uno le dice: ‘Pero eso cierra del parque’, y él dice: ‘Sí, lo siento’, es porque realmente él tiene una agenda.

“Esa es mi interpretación. Salvo a Patricio de esto, pero mi interpretación es que él tiene una agenda personal y una marca que quiere desarrollar. No sé con qué propósito. Ahora, si él es representante de la opinión de la presidenta y del gobierno, entonces cerramos esto y se acabó. Pero yo creo que la presidenta no sabe del daño que le está haciendo el ministro”.

- ¿En el sentido de cómo está pensando las relaciones con la Fundación la Libertad?

- Fernández: Por supuesto, y no solo eso, creo que no le va a permitir a la presidenta proliferar. (El PLL) es una cosa que realmente el gobierno lo está utilizando para mejorar su posición en los temas sociales. Aquí tenemos relaciones con cuatro o cinco ministerios con toda la pata, con el Micitt, con Educación.

“Los programas que acabamos de cerrar son con 14 escuelas por 40 carajillos que venían dos o tres días por mes a hacer una inmersión sobre el tema de biología, les dábamos transporte...

- Morera: Tenemos relaciones con la CCSS, con Ministerio de Seguridad, con el PANI, con Micitt, con el Minae, con el MEIC, el Sistema de Banca para el Desarrollo, con el Ministerio de Trabajo, a través de todos los procesos de pago por resultados en empleo y eso no pareciera estar siendo comprendido.

“El modelo de trabajo de la libertad es muy eficaz en cultura. Con menos del 3% del presupuesto total de todo el Ministerio, en la administración de don Rodrigo, la institución asumió la responsabilidad del 50% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo de todo el Ministerio.

“Es decir, no puede haber un argumento de que no hay eficacia en cultura. Y eso, aunado a 22 proyectos que le administramos al ministro a solicitud particular de él.

“O sea, no solo las metas del plan, sino proyectos específicos, como las encuestas de juventud y de cultura, la grabación de himnos cantonales, el trabajo con ACAM para la grabación de canciones originales, giras internacionales de la Sinfónica, etcétera. Son una cantidad importante de proyectos.

“A la vez, además de todo ese trabajo que se hace para la cultura, nosotros también tenemos un vínculo muy fuerte con el MEP, con la Dirección Regional del MEP. Hicimos un plan de trabajo para este año, con metas y demás, que fue debidamente documentado. No sé cuántas entidades tendrán ese tipo de relación con el MEP.

“Nosotros acá movilizamos esfuerzos para atender a miles de chicos en temas de STEM, desarrollo sostenible y lectoescritura.... Todo eso, justamente, lo tenemos en pausa en este momento, lamentablemente. Queremos retomarlo, pero ahora no sé... es difícil.

“(...) Nosotros lo que necesitamos es que de parte del gobierno existan personas, digamos, a cargo de la relación con nosotros que valoren ese modelo de trabajo, no que lo entiendan restrictivamente desde la agenda de un ministro de Cultura y que tiene una agenda muy personal y que incluso en documentos del Ministerio de Hacienda constan las dificultades y debilidades de los fondos de planificación que tuvieron en el ministerio recientemente”.

(ARCHIVO) Patricio Morera en julio, durante un recorrido por el Cinnec, centro interactivo del parque creado con donaciones de Unesco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿A qué se refiere con que tiene una agenda muy personal?

- Morera: A que son proyectos que no constan en la planificación institucional (esto no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Hacienda), que van ocurriendo conforme conforme los piensa, supongo. Ya no puedo decir yo, pero el punto es que no consta en el instrumento de planificación.

-¿Uds. están de acuerdo con la descripción que hace el ministro de Cultura de la Fundación Parque de la Libertad como un ‘proveedor de servicios del MCJ’?

- Morera: Nosotros somos una alianza público privada. Esto significa que incluso jurídicamente es una relación absolutamente distinta. Me extraña esa apreciación jurídica tan inexacta, porque un proveedor es una relación contractual que la administración pública regula y una APPD para el desarrollo es una relación no contractual que la Administración Pública provee justamente para vincular sujetos privados con entidades públicas que, siguiendo objetivos comunes y lineamientos de los objetivos del desarrollo sostenible, de mutuo acuerdo, establecen poner recursos cada parte para desarrollar ciertos fines. Son vínculos absolutamente distintos jurídicamente.

- Fernández: Yo creo que ayer con su interpretación y con su declaración de que somos un problema, ahí está echada ya toda la suerte, ¿verdad?

“Él no entiende lo que es una alianza o no quiere entender, o si lo entiende y ya no quiere que tengamos una APPD, pues entonces lo dice así, ¿verdad? Y no entramos en estas cosas tan embarrealadas. Yo lo que creo es que lo que quiere es un proveedor.

“Entonces, si lo que quiere es un proveedor, nosotros le entregamos las llaves del portón de Río Azul y de Fátima y se acaba esta carajada. Yo soy fundador del parque. Yo arranqué eso hace 18 años cuando se me ocurrió la figura de donación vía impuesto renta de Holcim, porque esta era propiedad de productos de concreto.

“Yo fui el último gerente de productos de concreto aquí en este territorio. Él no conoce la historia del parque, él no conoce qué es lo que hemos estado haciendo.

“Él lo que quiere, me parece a mí, es un proveedor y bueno, si la presidenta apoya esa idea de su ministro de que esto sea una proveeduría, eventualmente se va a convertir en un charral. Porque este señor no tiene ni las capacidades ni ni las competencias, ni las bondades para hacer de este lugar un lugar de transformación social”.

- Pero más allá de las cuestiones personales del señor ministro, si ocurriera tal rompimiento de relación, ¿hoy el MCJ tiene la capacidad de asumir la seguridad, el manejo y la gestión de Parque de la Libertad?

- Fernández: Imposible. Bueno, vamos a ver. Yo diría que no, jamás. Imagínese que nosotros tenemos una seguridad privada que nos cuesta X cantidad de dinero. Bueno, ahora si él tiene una buchaca y y esa es la idea de él... (...) Lo que yo creo es que él quiere eliminar la fundación.

Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud, en la presentación de la Encuesta Nacional de Cultura. (Cortesía MCJ/La Nación)

- ¿Por qué?

- Fernández: Porque creo que él en en su información de ayer lo que quiere es un proveedor. Lo que quiere es un proveedor que haga lo que él quiere.

“Y si eso es lo que quiere el Poder Ejecutivo o la presidenta a través de este ministro, entonces, sin ningún problema, esta carajada se queda aquí, pero él no tiene ni las herramientas ni las capacidades”.

-¿Ustedes consideran que es irrecuperable la relación con el ministerio en este punto?

- Fernández: Yo creo que es irrecuperable. Vamos a ver, yo creo que si llegáramos a tener otro ministro, todo sería diferente. A mí me parece que la presencia de Jorge en el ministerio como ministro rector del sector no nos genera ninguna confianza.

“(...) Él no entiende que esa alianza público-privada desde su momento estatutario nos planteó el reto y desafío de tener aquí un parque de desarrollo humano. Él cree que el parque es para el propósito de sus proyectos de cultura. Y aquí los hacemos, pero este activo está para mucho más (...).

“Yo creo que si doña Laura fuera una estadista, una mujer de esas que va a trascender a la historia, realmente debería de sacarlo del Ministerio de Cultura. Si es que quiere mantener a Jorge, tal vez deberíamos tener (el parque) en el Ministerio de Planificación o deberíamos tenerlo como un proyecto país.

“Esto es un ejercicio, es un laboratorio que nos está permitiendo generar data sobre cosas que estamos haciendo en nuestra transformación social de nuestro tejido social que está hecho de una pistola.

“Cuando él dice que el parque es del Ministerio de Cultura, eso nadie lo rebate, que el parque siga abierto dependerá de él. Pero yo no entiendo cómo el parque va a a depender de él. Y si la fundación no está, bueno, entonces él debe tener en mente un plan para traer a un operador, me imagino, que no sé si hará o no una licitación”.

El Parque La Libertad se creó en parte para colaborar con la resolución de conflictos sociales de las cercanías. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tanto Fernández como Morera recalcan que rechazan la descripción de la relación entre el MCJ y la FPLL como de “proveedor. ”Nosotros sí pagamos personal con recursos propios y hemos pagado un montón de cosas, por ejemplo, la valorización del activo en los últimos años, en la propiedad del Ministerio de Cultura, es de alrededor de $1 millón, justamente con los recursos que hemos conseguido. Entonces, efectivamente, no somos un proveedor, somos un aliado", dice Morera.