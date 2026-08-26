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Presidente de Fundación Parque La Libertad: ‘Laura Fernández no sabe del daño que le está haciendo el ministro de Cultura’

Marcos Fernández afirma que relación con el ministro de Cultura se tornó ‘irrecuperable’ después de que la presidenta Fernández intervino en favor del Parque La Libertad

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Por Fernando Chaves Espinach

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Parque La Libertad
Ubicado en Fátima de Desamparados, el Parque La Libertad opera en instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud; el personal y los planes los coordina la Fundación PLL. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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