Milena González, la trailera de TikTok, denuncia que estafadores usaron IA para crear imágenes suyas inapropiadas

La tiktoker costarricense Milena González, conocida por sus videos a bordo del tráiler que maneja para ganarse la vida, denunció que fue víctima de los malos usos de la inteligencia artificial (IA).

De acuerdo con González, estafadores crearon nudes (imágenes desnudas) falsas de ella y las utilizan para pedir dinero por medio de redes sociales.

La tiktoker Milena González fue víctima de suplantación de identidad y denunció lo que ocurrió en sus redes sociales. (Milena González para LN )

“Tengan cuidado con este perfil que se llama Mile Flores, con fotos mías lo usan para estafar diciendo que estoy varada y piden Sinpes. Ojo, son perfiles falsos, los míos reales están verificados”, explicó la creadora de contenido en sus historias de Instagram.

“Usan una foto que me hicieron con inteligencia artificial desnuda para estafar”, agregó.

Milena González publicó que fue víctima de la inteligencia artifical. (Captura de pantalla )

En la conversación, el estafador que se hacía pasar por Milena González pedía dinero. (Captura de pantalla )

La mujer adjuntó en sus publicaciones capturas de pantallas de las conversaciones que los estafadores tuvieron con algunos de sus conocidos.

En los chats se observa cómo el perfil falso escribió: “Estoy varada en Puntarenas”. “Mi amor, se le reventó una faja al camión y el problema es que tengo el Sinpe bloqueado y no ando efectivo”, continuó.

En la conversación la otra persona le ofrece ayuda, incluso le sugiere coordinar con unos conocidos que pasarán por la zona. Sin embargo, el perfil falso le dice que ya tiene quién le venda el repuesto en ¢12.000.

A otra persona le dijo que necesitaba ¢8.000 para un repuesto y que a cambio le enviaría 20 fotos y 10 videos íntimos y luego procedió a enviarle un nude hecho con IA.

“Yo creo que más bien debería pensar en guardar el dinero ante una denuncia por clonar el perfil de Milena González. Gracias por caer en la trampa y aportar la evidencia que ocupábamos”, le escribió la otra persona.

El estafador respondió: “Sapo”.

Esta no es la primera vez que una creadora de contenido sufre por el mal uso de la IA en Costa Rica. El año pasado, la periodista Johanna Villalobos denunció que desconocidos utilizaron la IA para “desvestirla” y distribuir el resultado por redes sociales y plataformas digitales.

“No voy a ser la primera tica a la que le esté pasando esto, todas vamos a ir en cola porque esto se va a salir de control”, manifestó Villalobos en ese momento.

