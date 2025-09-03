Viva

Milena González, la trailera de TikTok, denuncia que estafadores usaron IA para crear imágenes suyas inapropiadas

Esta no es la primera vez que una creadora de contenido de Costa Rica sufre por el mal uso de la herramienta de inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

La tiktoker costarricense Milena González, conocida por sus videos a bordo del tráiler que maneja para ganarse la vida, denunció que fue víctima de los malos usos de la inteligencia artificial (IA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Milena GonzálezTiktokerInteligencia artificialIA
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.