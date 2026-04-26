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Miguel Bosé apareció muy cambiado: vea cómo fue su concierto en Costa Rica tras 10 años de ausencia (fotos)

El cantante español se presentó con sus mejores éxitos en Parque Viva la noche de este sábado 25 de abril

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Por Juan Pablo Sanabria
Miguel Bosé
La comparativa de Miguel Bosé en su concierto de 2016 en Costa Rica vs. el que dio la noche de este sábado 25 de abril. (Rafael Pacheco/David Chacón)







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Miguel BoséMiguel Bosé en Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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