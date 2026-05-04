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Melissa Mora vuelve a sorprender: ¿De qué se trata el anuncio que hizo?

La cantante, modelo y empresaria dio detalles de su nuevo proyecto en redes sociales

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Por Jessica Rojas Ch.
Melissa Mora
A lo largo de su trayectoria, Melissa Mora ha demostrado que es una trabajadora incansable. La ramonense es modelo, cantante y empresaria. (Rafael Pacheco/Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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