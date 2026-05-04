Melissa Mora vuelve a sorprender: ¿De qué se trata el anuncio que hizo?

A lo largo de su trayectoria, Melissa Mora ha demostrado que es una trabajadora incansable. La ramonense es modelo, cantante y empresaria.

La modelo y cantante Melissa Mora cumplió uno de sus grandes anhelos y con orgullo dio la buena noticia con sus seguidores.

La también empresaria anunció que, después de algún tiempo al frente de una perfumería que tiene en San Ramón, creó su propia esencia: Sexy de Melissa Parfum.

“Es un sueño hecho esencia, creado con amor, pasión y cada detalle pensado para ustedes”, escribió Mora en la invitación que hizo en sus redes sociales, para que sus seguidores la acompañen al lanzamiento que será el 15 y 16 de mayo en Atelier, en Grupo Moreno.

“Será un gusto compartir este momento tan especial juntos”, agregó la artista.

A lo largo de su carrera, Melissa Mora no solo se ha destacado por su faceta como una de las modelos más famosas del país, sino que también por ir más allá y probar en la música. También ha mostrado que es una trabajadora incansable, ya que ha tenido tiendas de ropa, de pantalones y, más recientemente, su perfumería.