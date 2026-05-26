Melissa Durán, de ‘Noticias Repretel’, le habla claro a Alejandro Bran tras presunto incidente en San Pedro

La periodista Melissa Durán, de Noticias Repretel, fue otra de las figuras que se pronunció públicamente sobre el caso de Alejandro Bran, cuyo vehículo habría sido baleado a las afueras de un restaurante en Montes de Oca.

El incidente que, según las versiones preliminares involucró a Bran, Kenneth Vargas y otros seleccionados nacionales, es el segundo escándalo que envuelve al joven mediocampista.

Anteriormente, Bran protagonizó un altercado en el parqueo de un condominio, en el que terminó esposado por agentes de la Fuerza Pública. Por dicha razón, su caso ha generado preocupación en muchos, dado el carácter reincidente y lo grave que resulta un ataque armado.

Luego de que trascendiera el incidente, Durán envió un mensaje en el que, lejos de sepultar al futbolista —quien ya está oficialmente separado de Alajuelense y la Selección—, la periodista le desea un cambio en su vida.

“Ojalá Bran logre encauzar positivamente todo el talento que tiene. Ojalá logre encontrar la ayuda y el apoyo emocional que necesita para encontrar su camino”, escribió en una historia de Instagram.

“Esta es la vida adulta. Lo que se hace tiene consecuencias. Solo él sabrá el porqué de las cosas. Pero de este lado, queremos verlo bien”, concluyó.