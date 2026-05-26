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Melissa Durán, de ‘Noticias Repretel’, le habla claro a Alejandro Bran tras presunto incidente en San Pedro

La presentadora del noticiero de Canal 6 se refirió al caso del futbolista de Alajuelense

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Por Juan Pablo Sanabria
la teja
Melissa Durán, de 'Noticias Repretel', dio un mensaje muy humano sobre Alejandro Bran. (Instagram)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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