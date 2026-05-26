Alajuelense no toleró una más: toma drástica decisión de inmediato con Alejandro Bran y Kenneth Vargas

Liga Deportiva Alajuelense ya tenía advertidos a sus jugadores de que no quería más problemas ni escándalos, mucho menos por parte de quienes ya habían purgado sanciones internas por situaciones graves de indisciplina.

El club rojinegro analizó lo ocurrido en un nuevo incidente con Alejandro Bran, en el que al parecer hasta el carro del futbolista terminó con balazos, luego de salida nocturna que se extendió hasta la madrugada del lunes.

Primero actuó Fernando Batista, quien llamó a cuentas al mediocampista y tras la conversación que sostuvo con él durante la noche del lunes, su decisión inmediata fue desconvocar al futbolista de la Selección de Costa Rica, medida que le comunicaron al jugador luego del desayuno del martes.

Eso no fue todo, porque en la Liga ya estaban investigando qué fue lo que pasó esta vez.

La decisión de Alajuelense fue contundente y ante lo ocurrido, dos futbolistas quedan fuera del equipo de inmediato: Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que, tras un análisis exhaustivo de los hechos recientes y en estricto apego a los principios que rigen nuestra institución, ha tomado la decisión de separar de manera inmediata a los jugadores Alejandro Bran y Kenneth Vargas de la organización”, anunció el club este martes a eso de las 12:40 p. m.

Carlos Vela: ‘Ellos saben que una segunda no se perdona’

En la Liga tienen claro que nadie está por encima de la institución y que la disciplina no se negocia.

Durante una entrevista que el gerente deportivo del club, Carlos Vela concedió a La Nación en la semana previa al nombramiento de Ismael Rescalvo como el nuevo técnico de la Liga, el mexicano dijo que la indisciplina “es algo lamentable”.

“Son situaciones con las que nadie está de acuerdo. La disciplina no es negociable y que sigan pasando o que sucedan cosas así, no lo podemos normalizar”, apuntó Carlos Vela.

Ahí mismo, aseguró que “el club ha actuado con mano dura” y que no han dejado pasar ninguna.

“Al hablar de sanciones, son sanciones que estamos hablando de miles de dólares. En ese sentido, uno espera que no vuelvan a pasar y sí ha sucedido de vuelta. Es verdad que no con los mismos personajes, y ellos saben que una segunda no se perdona.

”Ojalá el siguiente semestre erradiquemos por completo este tipo de indisciplinas que no le hacen bien al club, no le hacen bien a nadie y mucho menos a ellos mismos en su reputación, y afectan sin duda al rendimiento del equipo”, afirmó Carlos Vela.

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