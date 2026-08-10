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Melania Villalta está en Colombia y revela cómo se encuentra tras el terremoto

La mañana de este lunes 10 de agosto, el país sudamericano vivió un fuerte sismo de 7,4 grados

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Por Fiorella Montoya
Melania Villalta
Melania Villalta contó que ella y sus padres están bien tras el terremoto. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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