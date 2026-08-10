Melania Villalta está en Colombia y revela cómo se encuentra tras el terremoto

Melania Villalta contó que ella y sus padres están bien tras el terremoto.

La presentadora Melania Villalta, quien se encuentra de vacaciones en Colombia junto a sus padres, dio a conocer cómo se encuentran en medio de la emergencia que vive ese país, tras el terremoto de 7,4 registrado la mañana de este lunes 10 de agosto.

Villalta informó sobre su estado de salud luego de recibir gran cantidad de mensajes de sus seguidores, quienes le consultaban si se encontraba bien.

“Nosotros salimos hace un día de Medellín, estamos en Cartagena en este momento y, gracias a Dios, mis papitos y yo estamos perfectamente. El susto y alerta es parte de, pero si Dios lo permite, esperamos pronto poder volver con bien a Costa Rica”, escribió en una publicación en su Instagram.

Además, hizo un llamado a orar por Colombia y por todas las familias afectadas en los alrededores del país.

“De corazón, gracias a todas las personas que se preocuparon por nosotros. Que Dios nos bendiga a todos, y la situación en este país no pase a más”, finalizó en su mensaje.

Hasta ahora, el terremoto en Colombia ha dejado 111 muertos confirmados y al menos 60 edificaciones colapsadas en el oeste del país.