MegaCon 2025 fue un viaje entre galaxias, cuentos y universos paralelos

La MegaCon 2025 convirtió un pequeño espacio del Centro de Convenciones en un universo alterno. Se podía caminar al lado del Hada Madrina de Shrek y, a unos cuantos pasos, sentirse parte de la Guerra de las Galaxias.

Los pasillos se transformaron en caminos rodeados de pequeñas casas mágicas, donde 130 lugares diferentes daban a conocer sus accesorios: funkos, experiencias de realidad virtual, camisas, llaveros y hasta patinetas… en fin, todo lo que la imaginación y creatividad puedan crear.

Esta periodista debe admitir que, en algún momento, se sobresaltó con los trajes que vestían quienes hacen cosplay (personas disfrazadas que fingen ser personajes de ficción), algunas máscaras y maquillajes. Su vestuario era tan bien recreado que cualquiera desearía una fotografía, o como yo, se asustan y sorprenden de la calidad artística.

Muchos de ellos viajaron durante horas en transporte público, ya vestidos con sus trajes y expuestos ante miradas de curiosos; soportando el peso de una indumentaria que, probablemente, resulta calurosa e incómoda. Aun así, la experiencia lo compensa.

El recorrido resultó una aventura. En un instante, un Luke Skywalker me estaba saludando. Al otro, un grupo de personas bailaban coreografías junto a figuras tamaño real del grupo BTS.

Una reina en el salón

Nancy Navarro y su suegra Rosaura Meza (centro) trabajaron juntas en la confección del traje de Amidala. Empezaron a finales de febrero. (Marvin Caravaca) (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

Como si fuera poco, la música que se escuchaba era Battle of the Heroes mientras lentamente se deslizaba una Reina Padmé Amidala por los pasillos. Como si el May the 4th be with you no pudiera ser mejor, hasta el Bumblebee gigante que estaba bailando dejó de hacerlo para recibir a la reina.

Se trataba de la cartaginesa Nancy Navarro, de 37 años. Ella entró con un traje rojo y su rostro pintado de blanco. Varios detalles cautivaron la atención de los presentes, quienes, de inmediato, le solicitaron una fotografía.

Confeccionó su traje con suegra, Rosaura Meza. Contó que a su nuera y a su hijo les gusta mucho la película y decidieron recrear el atuendo. Como tiene un taller de costura, hizo los patrones y entre todos colocaron los detalles del vestido.

El traje representa a la reina de Naboo. “Es un alma que no es rebelde, pero domina el conocimiento de la paz. Luego se convierte en senadora en otros episodios y es uno de los personajes principales de Star Wars. Se enamora de Anakin Skywalker y es la mamá de los chicos, Luke y Leia”, explicó Navarro.

Así como ella, cientas de personas decidieron ser parte del universo cosplay. Algunos para ganar uno que otro concurso, y otros porque gustan vestirse de su personaje favorito en fin de semana: andar libremente por la calle con armaduras, pelucas, los ojos de diferentes colores y artículos como sombreros, capas y cuernos.

La MegaCon reunió a más de 130 puestos con productos como funkos, artículos de cosplay y experiencias de realidad virtual. (Marvin Caravaca) (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En otro mundo aparte, los servicios sanitarios eran tal cual puerta a Narnia, si seguimos con las comparaciones de ficción… mujeres con cabellos rosados, azules, verdes. Maquillajes extravagantes, pistolas y espadas también eran parte de la bienvenida, pues fue el epicentro para terminar de pulir los atuendos.

El chasquido de Thanos trajo consigo personajes de diferentes universos. En una tarima se escuchaba la voz de Yeris Lobo, participante de Nace una estrella y conocido en el mundo del anime. En otras mesas estaba Dan Fogler, de The Walking Dead firmando autógrafos, mientras Carlos Villagrán (Quico) se presentaba en otro sector y, por supuesto, Juan Carlos Tinoco (voz de Thanos) ofrecía fotografías y autógrafos.

El niño escritor que brilló en la MegaCon 2025

Roger Sanabria Alfaro tiene 12 años y se presentó como autor en la MegaCon 2025. (Marvin Caravaca) (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

En otra línea de tiempo, sentado en una silla junto a su padre, se observaba al más pequeño expositor de la MegaCon: Roger Sanabria Alfaro, de 12 años, mejor conocido como Jam. Este pequeño tiene sus sueños claros y por ella ya escribió un libro, hace cuatro años.

Es amigable, saluda dando la mano y se expresa con claridad. Desde pequeño sueña con contar historias. Así nació su primer libro, publicado hace un año. Lleva por título Jiamiau en los siete reinos.

“Es sobre un gato al que una entidad le advierte que el fin del mundo se acerca y le dice que solo él puede salvarlo. Pero ¿qué pasa? Él dice: ‘Nada, esto es pura estrategia de marketing. No, no, no, no me lo creo’. Entonces se queda ahí, no se lo toma en serio, pero después empiezan a suceder cosas que lo hacen recordar y ahora sí se toma la cosa en serio”, explicó Jam. Su historia promete sacar risas a quienes deseen adentrarse en sus páginas.

La historia nació como idea para una película, pero Jam comprendió que no contaba con el capital necesario para producirla. Por eso eligió el formato de guion y usó sus ahorros para parte de la producción del libro.

Jam fue amigable. Incluso, al final de la entrevista, me señaló un libro. Le pidió un lapicero a su padre y lo firmó: “Con mucho cariño para Fiorella. De: Jam”, dice la dedicatoria del jovencito, que seguramente tendrá un futuro brillante.

A lo largo de la jornada, las personas se multiplicaban. Las figuras de acción y la influencia japonesa crecía entre los pasillos. Un concurso de disfraces iba cerrando la tarde, que surgió como un espacio para que cientos de asistentes dejaran la tierra y se adentraran en los comics, películas, series y demás formatos del mundo de la ficción.