Jam, el niño escritor de 12 años que firmó libros en la MegaCon 2025 y ya piensa en su carrera universitaria

Roger Sanabria Alfaro es el expositor más joven de la MegaCon 2025 . Tiene 12 años, ya publicó su primer libro y cuenta con un nombre artístico: se le conoce como Jam.

Es amigable, saluda dando la mano y se expresa con claridad. Desde pequeño sueña con contar historias. Así nació su primer libro, escrito hace casi cuatro años y publicado hace uno. Lleva por título Jiamiau en los siete reinos.

“Es sobre un gato al que una entidad le advierte que el fin del mundo se acerca y le dice que solo él puede salvarlo. Pero ¿qué pasa? Él dice: ‘Nada, esto es pura estrategia de marketing. No, no, no, no me lo creo’. Entonces se queda ahí, no se lo toma en serio, pero después empiezan a suceder cosas que lo hacen recordar y ahora sí se toma la cosa en serio”, explicó Jam. Su historia promete sacar risas a quienes deseen adentrarse en sus páginas.

“Es demasiado gracioso el libro, es con mucho humor”, afirmó el niño.

Jam le agradece a sus padres por apoyarlo desde niño en sus sueños. En la fotografía con su madre Athina Alfaro. (Marvin Caravaca)

La historia nació como idea para una película, pero Jam comprendió que no contaba con el capital necesario para producirla. Por eso eligió el formato de guion y usó sus propios ahorros para parte de la producción del libro.

“Estoy muy contento y agradecido con Dios”, dijo. Durante la actividad firmaba libros y posaba para fotografías a pesar de que este lunes tiene examen, pues cursa el último grado de la escuela.

Conversar con Jam es como hacerlo con un adulto en cuerpo pequeño. Entre sus metas está estudiar lo que él llama “la carrera de la carrera”. Sueña con formarse en Animación Digital, pero primero desea ingresar a la carrera de Diseño Gráfico.

