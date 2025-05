MegaCon 2025: Fanáticos celebraron el ‘May the 4th be with you’ con disfraces y emotivos momentos

El May the 4th be with you , es decir, el Día de Star Wars, se celebró con entusiasmo durante la MegaCon 2025, la cual coincidió con esta celebración que se realiza cada 4 de mayo. Por donde las personas volvían a ver, aparecía un Luke Skywalker, uno que otro Darth Vader cargado de misterio y también los infaltables Stormtroopers, que eran mayoría.

