Mecánico encuentra billetera perdida por compañero hace más de diez años y a 1.000 km de distancia

Una billetera perdida en 2014 fue hallada dentro del motor de un automóvil, luego de más de una década y 1.000 km de distancia

Por O Globo / Brasil / GDA
Un mecánico halló en el motor de un automóvil una billetera perdida desde 2014 por un trabajador de Ford.
Un mecánico halló en el motor de un automóvil una billetera perdida desde 2014 por un trabajador de Ford. (Canva/New York Post)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

