Mecánico encuentra billetera perdida por compañero hace más de diez años y a 1.000 km de distancia

Un mecánico halló en el motor de un automóvil una billetera perdida desde 2014 por un trabajador de Ford.

La billetera de cuero de un extrabajador de Ford reapareció tras más de una década de estar extraviada. El mecánico Richard Guilford, residente de Petersburg, Michigan, recibió un inesperado mensaje en su cuenta de Facebook a la medianoche.

El remitente, un hombre desde Minnesota, le preguntó si había perdido una billetera años atrás. La respuesta resultó afirmativa.

El objeto apareció en Lake Crystal, Minnesota, dentro del motor de un Ford Edge 2015 que había sido llevado a una taller mecánico. El descubrimiento ocurrió en junio de 2025, cuando el mecánico Chad Volk intentó colocar nuevamente la caja del filtro de aire. El componente no encajaba correctamente y, al revisar con detalle, notó una saliente donde algo obstaculizaba el ajuste. Al retirar el objeto, encontró la billetera.

El hallazgo ocurrió a más de 1.000 km del lugar original, en la fábrica de Ford en Wayne, Michigan, donde Guilford había trabajado el mismo automóvil en diciembre de 2014. En ese entonces, el vehículo formaba parte de una fila de unidades que necesitaban ajustes eléctricos antes de enviarse a concesionarios.

Dentro de la billetera había £15, la licencia de conducir, una identificación profesional, £275 en tarjetas de regalo y varios boletos de lotería. También tenía un valor sentimental, pues había sido un regalo de Navidad de sus hijos y era conocida entre sus compañeros como “Big Red”.

Guilford, de 56 años, se retiró de Ford en 2024 tras casi 35 años de trabajo. Recordó que en algún momento pensó que la billetera se le había caído dentro de un Ford Flex. En su intento por recuperarla, revisó entre 30 y 40 vehículos, mientras colegas inspeccionaron decenas más.

Nunca imaginó que la billetera había caído dentro del compartimento del motor y mucho menos que volvería a verla una década después, luego de que el vehículo recorriera más de 243.000 km.

El mensaje que recibió incluyó detalles que confirmaban que se trataba de su billetera. En su perfil en redes sociales aparecía su vínculo con Ford, lo que facilitó su identificación por parte del mecánico que la encontró.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.