La tendencia que pone a prueba su ego: así funciona el ‘roast me’ de ChatGPT

El “roast me” de ChatGPT genera comentarios sarcásticos basados en su actividad previa; muchos usuarios comparten sus reacciones.

La inteligencia artificial se volvió una herramienta frecuente en la vida cotidiana. Usuarios de todo el mundo la utilizan para resolver tareas, obtener recetas o recibir recomendaciones personalizadas.

Sin embargo, una dinámica viral conocida como “roast me” captó la atención en redes sociales por su tono ácido y humorístico.

La propuesta consiste en pedirle a ChatGPT que elabore comentarios irónicos o sarcásticos dirigidos directamente al usuario, como si se tratara de un monólogo cómico.

El modelo utiliza la información que ha recopilado durante las conversaciones para resaltar aspectos de la personalidad, los hábitos o los intereses del usuario, todo con un enfoque burlesco.

Usuarios de TikTok escriben en la aplicación “con todo el conocimiento que tienes sobre mí, roast me”.

Por su parte, @rachzxv explicó que, tras haber realizado la petición, se sintió muy afectada.

Señaló que el contenido generado por la inteligencia artificial fue más sincero que cualquier comentario que hubiera recibido antes, lo cual la llevó a reflexionar sobre sus actitudes y acciones.

El “roast me” no solo demuestra la capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido personalizado con humor, también exige sentido del humor y disposición para la autocrítica.

