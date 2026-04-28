Max Barberena comparte logro de su bebito: ‘Dios escuchó nuestro corazón’

Max Barberena, de Teletica, compartió con orgullo un importante logro de su bebé Josué.

El reconocido retahilero y presentador de Teletica, Max Barberena, compartió con sus seguidores un importante logro familiar: su hijo Josué cumplió tres meses de nacido.

“Hoy celebramos 3 meses de Josué, nuestro milagro y oración respondida. Dios escuchó nuestro corazón y nos regaló la bendición más hermosa, con la mejor mamita”, escribió Barberena en sus redes sociales.

El también presentador acompañó el mensaje con varias fotografías del bebé, en las que se le observa luciendo un tierno atuendo compuesto por tirantes, pantalón corto gris y una camisa celeste.

“Felices 3 meses, Josué. Eres amor, promesa y bendición”, agregó la figura de televisión.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de sus seguidores. “Qué bebé más hermoso”, “¡Gracias a Dios!” y “Está divino, muchas bendiciones” fueron algunos de los comentarios de los internautas.