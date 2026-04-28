Viva

Max Barberena comparte logro de su bebito: ‘Dios escuchó nuestro corazón’

Los seguidores del retahilero se enternecieron con sus palabras y con las imágenes que compartió

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Max Barberena sacó pecho este miércoles al presumir muy orgulloso el gran logro que obtuvo su hija mayor, Nathaly.
Max Barberena, de Teletica, compartió con orgullo un importante logro de su bebé Josué. (Tomada de redes sociales )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Max BarberenaTeleticaBebé
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.