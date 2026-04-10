¿Lo comería? Figura de Teletica preparó controversial e inusual platillo que resultó desagradable a muchos

El retahílero Max Barberena, figura de Teletica, sacó a relucir sus dotes de cocinero en las redes sociales. Pero lo que era un tranquilo video culinario terminó en polémica por el controversial platillo.

Barberena compartió la receta de una comida que, aunque es muy tradicional en algunos sectores de Costa Rica, tiene muchos detractores y hasta genera disgusto en muchos.

Max Barberena, figura de Teletica, hizo una receta con testículos de toro. ( Captura de video)

En su video, compartido en TikTok, Max cocinó testículos, conocidos popularmente como ‘huevos de toro’, a los cuales arregló con condimentos y acompañó con tortillas palmeadas. No obstante, esto no fue del agrado de todos y así lo dejó saber la creadora de contenido Ive Cortés.

“¿Cuál es la necesidad? Habiendo tantos tipos de carne: picaña, new york steak... ¡tantos y escoger los huevos del toro! Me mato. A mí si me dicen que cura alguna enfermedad, yo digo que está bien, pero, ¿solo porque sí?”, comentó.

La opinión de Cortés fue compartida por otra gran cantidad de usuarios de redes, quienes manifestaron que solo con saber el origen de la carne, ya tenían desarrollado un rechazo a dicha comida.

“Ni en mis peores hambres como eso”, “Tuve la misma reacción al saber que mi abuela hacía ese platillo”, “Yo también casi me vomito”, “Vi el video y parecía que el mismo Max la devolvía”, “Los huevos de toro nacieron con un propósito y ese no es el ser cocinados”, fueron algunos de los mensajes.

Sin embargo, otras personas salieron en defensa del plato y aseguraron que es todo un manjar, además de una tradición muy arraigada en las zonas ganaderas de Costa Rica.

“Son riquísimos en salsa”, “Saben a pollo”, “Siempre se han comido, al igual que las ubres de vaca”, “Yo capo una vez al año y son ricos”, “En ceviche son deliciosos”, escribieron algunos usuarios.