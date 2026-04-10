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¿Lo comería? Figura de Teletica preparó controversial e inusual platillo que resultó desagradable a muchos

En redes sociales, gran cantidad de usuarios manifestaron su rechazo a la receta del presentador de Canal 7

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Por Juan Pablo Sanabria

El retahílero Max Barberena, figura de Teletica, sacó a relucir sus dotes de cocinero en las redes sociales. Pero lo que era un tranquilo video culinario terminó en polémica por el controversial platillo.








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TeleticaMax BarberenaHuevos de toro
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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