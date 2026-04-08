Importante figura de Teletica recuerda con amor a un ser querido que falleció en fatal accidente de tránsito

María Jesús Prada, de Teletica, recordó con cariño a un primo suyo que falleció hace un año.

La periodista María Jesús Prada Picado, de Teletica, hija y nieta de las dueñas de la empresa, recordó con cariño a un querido familiar que falleció hace un año.

El martes 8 de abril murió un primo de María Jesús y sus hermanas Luciana y Paula. El joven Thomas Alejandro Sauter Prada, de 31 años, fue víctima de un accidente de tránsito que ocurrió cerca del peaje de Escazú.

Cuando ocurrió el lamentable hecho, María Jesús usó sus redes sociales para expresar su dolor. “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma. Qué duro aprender a vivir una vida en la que vos no estás. Mi angelito”, escribió Prada entonces.

Cuando falleció su primo Thomas, la periodista María Jesús Prada, de Teletica, publicó varias fotografías junto a él. (Archivo)

A un año de la pérdida de su querido primo, Prada lo recordó con una publicación que hizo en sus redes sociales, en la cual muestra varias fotografías de Thomas.

“Un año ha pasado y, sin saberlo, antes de irte me dejaste tus muecas y tu luz más de una vez en mi carrete de fotos. Hoy abrazo estas imágenes como un tesoro”, publicó la periodista en su perfil.