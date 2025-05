Max anuncia cambio: echará atrás decisión que no gustó a muchos

Max, la plataforma de streaming de Warner, productora de éxitos como series como The Last of Us y The White Lotus, decidió echar marcha atrás a una medida que implementó en América Latina a principios de 2024.

De esta manera, dejará de ser solo Max para, nuevamente, pasar a llamarse HBO Max, tal cual salió al mercado en 2020. Aunque no se ha definido una fecha específica, se espera que sea en las próximas semanas (periodo correspondiente al verano boreal).

Algunos seguidores y observadores de la industria se sorprendieron hace dos años cuando la compañía decidió sepultar el nombre HBO, asociado a televisión de calidad con producciones como Los Soprano, Game of Thrones, y The Wire.

Esa decisión generó interrogantes sobre la dirección que tomaría una plataforma que competía en un mercado cada vez más peleado contra gigantes como Netflix y Hulu, del grupo Disney.

Sin embargo, su compañía matriz Warner Bros. Discovery anunció el miércoles que echaron marcha atrás y volverán a utilizar el nombre HBO, para denominar al servicio HBO Max a partir del verano boreal.

“El poderoso crecimiento que hemos visto en nuestro servicio global de streaming fue construido en torno a la calidad de nuestra programación”, dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery.

“Hoy traemos de vuelta a HBO, la marca que representa la más alta calidad en medios, para acelerar aún más ese crecimiento en los próximos años”, subrayó.

La compañía sostuvo que registra una dinámica positiva y que sumaron 22 millones de suscriptores en los dos últimos años, con proyección de alcanzar un total de más de 150 millones de clientes para 2026.