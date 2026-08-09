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Más allá de ‘Nace una estrella’: la oscura travesía emocional de Valery Álvarez y la fuerza para perder 70 kilos

En medio de una enfermedad, conflictos familiares e inseguridades, la cantante resurgió como un ave fénix y se dio una nueva oportunidad en el amor

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Por Fátima Jiménez
Valery Alvarez, cantante, exparticipante de Nace una estrella
Antes de conquistar al país en 'Nace una estrella', Valery convirtió festivales rancheros y escenarios pequeños en su primera escuela. (Rafael Pacheco Granados)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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