Exfigura de Teletica perdió más de 55 kilos en tan solo cuatro meses: esta fue la razón

Valery Álvarez, quien se convirtió en figura de Teletica durante su paso por el programa Nace una estrella, dio a conocer que perdió más de 50 kilos en un proceso de aproximadamente cuatro meses.

La cantante es recordada por haber perdido su voz en la gala inaugural del concurso de canto, en el 2023. En aquella ocasión, mientras interpretaba la canción Cigarra, su voz se apagó a media entonación; en medio de lágrimas de frustración, la artista trató de terminar la recordada presentación.

Álvarez confesó al programa De boca en boca que, casi tres años después de aquel momento, su vida cambió para siempre gracias a una cirugía que le ayudó a reducir su peso.

“Me hice una bariátrica, un bypass gástrico hace cuatro meses y creo que ya vamos por 56 kilos menos”, afirmó la cantante a Teletica. Además, la joven relató que durante mucho tiempo recibió fuertes críticas por cómo lucía su cuerpo.

“Una de las que más recuerdo es que me decían que era hija de Paquita la del Barrio. Incluso en persona me preguntaban si a mí no me daba vergüenza subirme a los escenarios a cantar y que yo era una pelota de sebo”, afirmó en la misma entrevista.

Además, Álvarez dio a conocer que, en este proceso de cambio, muchas de sus prendas ya no le quedan o las tiene que arreglar. Finalmente, confirmó que durante su participación en el programa era talla 3XL y ahora utiliza talla M.